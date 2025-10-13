Werder II feiert klaren Sieg – Drebkau und Neustadt im Fünferpack

SpG Drebkau/Kausche – SpG Kahren/Laubsdorf 5:2

Vor 74 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Duell zwischen Drebkau/Kausche und Kahren/Laubsdorf. Bereits in der 14. Minute brachte Marcel Kujath die Gastgeber per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nico Adomeit glich in der 28. Minute – ebenfalls per Strafstoß – aus. Doch Drebkau blieb am Drücker: Manuel Rehn traf in der 38. Minute zum 2:1, ehe Fabian Triebeneck (48.) und erneut Stephan Faber (52., 74.) das Ergebnis ausbauten. Adomeit verkürzte zwar zwischenzeitlich (49.), doch Drebkau hatte die passende Antwort parat und siegte mit 5:2.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:2

Ein umkämpftes Spiel sahen 69 Zuschauer in Cottbus. Niklas Kiesow brachte die Hausherren in der 64. Minute in Führung, doch Wacker Ströbitz II drehte das Spiel dank starker Moral. Gustave Djene Nseke glich in der 75. Minute aus, ehe Stephan Thamke in der 81. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Kurios: Mohamad Dreiee vergab zuvor einen Foulelfmeter für die Gäste. Trotz Rückstand und Fehlschuss nahm Ströbitz II am Ende alle Punkte mit.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – BSV Chemie Tschernitz 4:1

Die SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus startete vor 40 Zuschauern furios. Eddie Mann eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, und Magnus Pulm legte per Foulelfmeter (20.) nach. Noch vor der Pause erhöhte Max Berthold auf 3:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel kam Tschernitz durch Colin Paulitz (58.) zwar auf 3:1 heran, doch Anton Stasch machte in der 87. Minute alles klar. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Florian Günther (18.) zeigte Groß Gaglow eine starke Teamleistung und siegte.

SV Eiche Branitz – FSV Spremberg 1895 2:1

In Branitz sahen 90 Zuschauer eine hart umkämpfte Partie. Rudi Moldenhauer brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung, Gregor Bennicke legte in der 40. Minute nach. Spremberg kämpfte sich zurück und kam durch Richard Wickord in der 70. Minute zum Anschluss, doch Eiche Branitz verteidigte clever und brachte das 2:1 über die Zeit.

VfB Cottbus 97 – 1. FC Guben II 0:3

Die Gäste aus Guben präsentierten sich eiskalt vor dem Tor. Noah Pascal Schulze brachte sein Team in der 35. Minute in Front, Severin Falk sorgte mit einem Doppelpack (75., 90.) für die Entscheidung. Für Cottbus lief es unglücklich: Nico Klammer vergab in der Schlussminute einen Foulelfmeter gegen Jonas Fahrentz. Guben II nahm am Ende die Punkte mit.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Borussia 09 Welzow 1:2

Vor 90 Zuschauern ging Schorbus durch Danilo Koall in der 21. Minute in Führung, doch Welzow antwortete prompt: Cedric Altermann (28.) und Paul Jentsch (30.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. In einer hitzigen Schlussphase sah Tim Boslau (73.) Gelb-Rot für Welzow, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung tapfer und feierten einen wichtigen Auswärtssieg.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Briesen/Dissen 2:2

Ein echtes Spitzenspiel boten Kunersdorf und Briesen/Dissen vor 200 Zuschauern. Justus Rothbart traf in der 37. Minute per Foulelfmeter zur Führung, doch Christian Rinza (49.) und Roman Kozevnikov (63.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Leon Schlott rettete Kunersdorf in der 77. Minute noch den Punkt. Für Briesen/Dissen wurde es in der Schlussphase bitter: Moritz Markula sah in der 84. Minute Gelb-Rot.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – LSV Neustadt/Spree 2:5

Ein torreiches Spiel erlebten die 231 Zuschauer in Groß Kölzig. Lennox Jay Schurmann sorgte mit einem Hattrick (6., 17., 33.) früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschluss durch Marc Biechteler (46.) erhöhte Marcel Reck (59.) wieder auf 4:1. Zwar verkürzte Dennis Augsburg in der 79. Minute auf 2:4, doch Philipp Seddig setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 5:2-Auswärtssieg für Neustadt.