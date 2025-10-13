 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Lutz Knüpfer

Werder II feiert klaren Sieg – Drebkau und Neustadt im Fünferpack

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

Verlinkte Inhalte

KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

Werderaner FC Viktoria 1920 II – Fortuna Babelsberg II 4:1
Vor 77 Zuschauern feierte die Reserve des Werderaner FC Viktoria 1920 einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Fortuna Babelsberg II. Lukas Krukow brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff glich Kevin Bo Grundmann in der 48. Minute für Babelsberg aus, doch Werderan reagierte stark: Lukas Große traf in der 62. Minute zur erneuten Führung. Ein unglückliches Eigentor von Paul Brüning (71.) erhöhte auf 3:1, ehe Lukas Krukow mit seinem zweiten Treffer in der 81. Minute den 4:1-Endstand besiegelte.

SG Eintracht Friesack – SG Geltow 1:1
In einer ausgeglichenen Partie trennten sich die SG Eintracht Friesack und die SG Geltow 1:1. Hannes Weiser brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, doch Maximilian Scheibner sorgte nur 13 Minuten später (18.) für den Ausgleich. Beide Teams kämpften mit viel Einsatz, doch klare Chancen blieben danach Mangelware. Am Ende stand ein Unentschieden.

FSV Babelsberg 74 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 0:0
Vor 34 Zuschauern endete die Begegnung zwischen dem FSV Babelsberg 74 II und dem FSV 95 Ketzin/Falkenrehde torlos. Beide Teams standen defensiv kompakt und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten fiel kein Treffer, sodass sich die Mannschaften nach 90 Minuten mit einem 0:0 trennten.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Drebkau/Kausche – SpG Kahren/Laubsdorf 5:2
Vor 74 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Duell zwischen Drebkau/Kausche und Kahren/Laubsdorf. Bereits in der 14. Minute brachte Marcel Kujath die Gastgeber per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nico Adomeit glich in der 28. Minute – ebenfalls per Strafstoß – aus. Doch Drebkau blieb am Drücker: Manuel Rehn traf in der 38. Minute zum 2:1, ehe Fabian Triebeneck (48.) und erneut Stephan Faber (52., 74.) das Ergebnis ausbauten. Adomeit verkürzte zwar zwischenzeitlich (49.), doch Drebkau hatte die passende Antwort parat und siegte mit 5:2.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:2
Ein umkämpftes Spiel sahen 69 Zuschauer in Cottbus. Niklas Kiesow brachte die Hausherren in der 64. Minute in Führung, doch Wacker Ströbitz II drehte das Spiel dank starker Moral. Gustave Djene Nseke glich in der 75. Minute aus, ehe Stephan Thamke in der 81. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Kurios: Mohamad Dreiee vergab zuvor einen Foulelfmeter für die Gäste. Trotz Rückstand und Fehlschuss nahm Ströbitz II am Ende alle Punkte mit.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – BSV Chemie Tschernitz 4:1
Die SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus startete vor 40 Zuschauern furios. Eddie Mann eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, und Magnus Pulm legte per Foulelfmeter (20.) nach. Noch vor der Pause erhöhte Max Berthold auf 3:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel kam Tschernitz durch Colin Paulitz (58.) zwar auf 3:1 heran, doch Anton Stasch machte in der 87. Minute alles klar. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Florian Günther (18.) zeigte Groß Gaglow eine starke Teamleistung und siegte.

SV Eiche Branitz – FSV Spremberg 1895 2:1
In Branitz sahen 90 Zuschauer eine hart umkämpfte Partie. Rudi Moldenhauer brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung, Gregor Bennicke legte in der 40. Minute nach. Spremberg kämpfte sich zurück und kam durch Richard Wickord in der 70. Minute zum Anschluss, doch Eiche Branitz verteidigte clever und brachte das 2:1 über die Zeit.

VfB Cottbus 97 – 1. FC Guben II 0:3
Die Gäste aus Guben präsentierten sich eiskalt vor dem Tor. Noah Pascal Schulze brachte sein Team in der 35. Minute in Front, Severin Falk sorgte mit einem Doppelpack (75., 90.) für die Entscheidung. Für Cottbus lief es unglücklich: Nico Klammer vergab in der Schlussminute einen Foulelfmeter gegen Jonas Fahrentz. Guben II nahm am Ende die Punkte mit.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Borussia 09 Welzow 1:2
Vor 90 Zuschauern ging Schorbus durch Danilo Koall in der 21. Minute in Führung, doch Welzow antwortete prompt: Cedric Altermann (28.) und Paul Jentsch (30.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. In einer hitzigen Schlussphase sah Tim Boslau (73.) Gelb-Rot für Welzow, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung tapfer und feierten einen wichtigen Auswärtssieg.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Briesen/Dissen 2:2
Ein echtes Spitzenspiel boten Kunersdorf und Briesen/Dissen vor 200 Zuschauern. Justus Rothbart traf in der 37. Minute per Foulelfmeter zur Führung, doch Christian Rinza (49.) und Roman Kozevnikov (63.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Leon Schlott rettete Kunersdorf in der 77. Minute noch den Punkt. Für Briesen/Dissen wurde es in der Schlussphase bitter: Moritz Markula sah in der 84. Minute Gelb-Rot.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – LSV Neustadt/Spree 2:5
Ein torreiches Spiel erlebten die 231 Zuschauer in Groß Kölzig. Lennox Jay Schurmann sorgte mit einem Hattrick (6., 17., 33.) früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschluss durch Marc Biechteler (46.) erhöhte Marcel Reck (59.) wieder auf 4:1. Zwar verkürzte Dennis Augsburg in der 79. Minute auf 2:4, doch Philipp Seddig setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 5:2-Auswärtssieg für Neustadt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 013.10.2025, 15:00 Uhr
redAutor