Werder II feiert klaren Sieg – Drebkau und Neustadt im Fünferpack

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – Fortuna Babelsberg II 4:1
Vor 77 Zuschauern feierte die Reserve des Werderaner FC Viktoria 1920 einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Fortuna Babelsberg II. Lukas Krukow brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff glich Kevin Bo Grundmann in der 48. Minute für Babelsberg aus, doch Werderan reagierte stark: Lukas Große traf in der 62. Minute zur erneuten Führung. Ein unglückliches Eigentor von Paul Brüning (71.) erhöhte auf 3:1, ehe Lukas Krukow mit seinem zweiten Treffer in der 81. Minute den 4:1-Endstand besiegelte.
SG Eintracht Friesack – SG Geltow 1:1
In einer ausgeglichenen Partie trennten sich die SG Eintracht Friesack und die SG Geltow 1:1. Hannes Weiser brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, doch Maximilian Scheibner sorgte nur 13 Minuten später (18.) für den Ausgleich. Beide Teams kämpften mit viel Einsatz, doch klare Chancen blieben danach Mangelware. Am Ende stand ein Unentschieden.
FSV Babelsberg 74 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 0:0
Vor 34 Zuschauern endete die Begegnung zwischen dem FSV Babelsberg 74 II und dem FSV 95 Ketzin/Falkenrehde torlos. Beide Teams standen defensiv kompakt und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten fiel kein Treffer, sodass sich die Mannschaften nach 90 Minuten mit einem 0:0 trennten.
