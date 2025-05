Werder II fegt Jeddeloh mit 8:1 vom Platz, Lübeck siegt in Oldenburg

Vor 4125 Zuschauern holte der VfB Lübeck drei wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. John Xaver Posselt brachte die Gäste früh in der 13. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Morten Wahl auf 2:0 (45.) und sorgte damit für eine komfortable Halbzeitführung. Die Lübecker mussten ab der 78. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Jorik Wulff mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, brachten die Führung jedoch über die Zeit. ---

Die U23 des SV Werder Bremen zeigte eine der beeindruckendsten Offensivleistungen der Saison. Bereits nach 26 Minuten führten die Bremer durch Tore von Ethan Kohler (10.), Davis Asante (17.) und Leon Opitz (26.) mit 3:0. Opitz legte in der 42. Minute seinen zweiten Treffer nach. Zwar verkürzte Simon Brinkmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 4:1 (45.+2), doch auch nach der Pause blieb Werder gnadenlos. Maik Lukowicz (57.), Jannic Ehlers mit einem Doppelpack (79., 84.) und Ricardo-Felipe Schwarz (90.) sorgten für einen denkwürdigen 8:1-Endstand. ---

Der Hamburger SV II begann furios. Bereits nach 20 Minuten lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung – Bilal Yalcinkaya traf in der 18. Minute, Maurice Boakye legte zwei Minuten später nach. In der zweiten Halbzeit kam Weiche Flensburg besser in die Partie und verkürzte in der 67. Minute durch Marcel Cornils per Handelfmeter auf 2:1. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang den Gästen der Ausgleich nicht mehr. ---

Morgen, 16:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde Bremer SV Bremer SV 16:00 live PUSH

Das wohl interessanteste Duell liefern sich der SV Todesfelde und der Bremer SV. Der SV Todesfelde muss gewinnen, um noch die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Der Bremer SV könnte mit einem Remis oder Sieg den SV Todesfelde wieder in die Oberliga schicken und seine Ausgangslage auf den Klassenerhalt verbessern. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Die Vorzeichen auf ein intensives und spannendes Spiel sind somit gegeben. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg für den Bremer SV. ---

Der TSV Havelse musste auf den Weg zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den BSV Kickers Emden verlor der Meister mit 0:1. Eine Niederlage zum vielleicht richtigen Augenblick. Der TuS Blau-Weiß Lohne verlor seine beiden letzten Spiele ebenfalls und rutschte damit auf Platz acht ab. Eine Platzierung in der unteren Tabellenhälfte wäre noch möglich, diese will der BWL aber verhindern. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für den TuS Blau-Weiß Lohne. ---

Nach dem Sieg gegen den TSV Havelse ist der BSV Kickers Emden der Favorit auf den zweiten Tabellenplatz. Die Kickers liegen punktgleich mit dem SV Drochtersen/Assel auf Rang zwei, haben aber das bessere Torverhältnis. Der FC Eintracht Norderstedt machte den Klassenerhalt ebenfalls perfekt und geht mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Phönix Lübeck in die Partie gegen Emden. Somit liegt hinter Norderstedt, mit dem Einzug ins Pokalfinale, eine perfekte Woche, die noch einen besseren Abschluss finden kann. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den BSV Kickers Emden. ---

So., 11.05.2025, 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 Holstein Kiel U23 II SV Meppen SV Meppen 14:00 PUSH

Bei Holstein Kiel II ist nur noch ein kleines Fünkchen Hoffnung vorhanden. Um den Klassenerhalt zu sichern, müsste alles für die Kieler laufen. Voraussetzung dafür sind zwei eigene Siege, was schwierig genug wird, da mit dem SV Meppen die aktuell formstärkste Mannschaft auf die Kieler wartet. Die letzten fünf Partien gingen allesamt an die Meppener, die dadurch in der Tabelle auf Platz fünf kletterten. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Meppen. ---