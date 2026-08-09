Werder-Frauen unterliegen Wolfsburg im XXL-Test VfL Wolfsburg gewinnt Testspiel gegen Werder mit 3:1 – Vanzeir trifft für Bremen von Sören Mundt · Gestern, 19:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

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Die Werder-Frauen haben sich im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:3 geschlagen geben müssen. In einer über 90 plus 20 Minuten angelegten Partie auf Platz 11 nutzte Trainerin Fritzy Kromp den XXL-Test, um allen Spielerinnen ausgiebig Einsatzzeit zu geben.

Unterstützung erhielt der Kader dabei von drei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft: Marlena Dirks, Bianca Beckerund Amelie-Sophie Töpfer komplettierten den 20-köpfigen Kader. Die Partie begann von Beginn an mit hohem Tempo, ohne dass sich eine der Mannschaften lange zurückhielt. Nach rund 20 Minuten prüfte Mei Shimada erstmals VfL-Torhüterin Stina Johannes, die den Ball jedoch sicher hielt (23.). Im direkten Gegenzug kamen die Wolfsburgerinnen zu einer Doppelchance: Zunächst traf Ella Peddemors von der Strafraumkante nur die Latte, ehe Mariella El Sherif den Nachschuss von Svenja Huth gerade noch um den Pfosten lenkte (24.).

Kurz vor der Pause verpasste Smilla Vallotto die Führung für Wolfsburg nur knapp, nachdem sie nach einem Chipball von Janina Minge an El Sherif vorbeigekommen war – auf der Linie klärte Julia Magerl (45.). Torlos ging es in die Kabine. Der zweite Durchgang begann mit einer weiteren Großchance für die Gäste. Über Huth und Peddemors kam der Ball vor den Kasten zu Cora Zicai, doch El Sherif warf sich noch dazwischen und lenkte den Ball über die Latte (51.). Wenig später scheiterte Michelle Ulbrich aus der Drehung an Johannes (58.).