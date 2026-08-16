Werder-Frauen testen im XXL-Norddderby gegen den HSV

Eine Woche vor dem Ligastart bestreiten die Werder-Frauen in Rotenburg einen XXL-Test gegen den bislang nur gegen Everton geschlagenen Hamburger SV.
Eine Woche vor dem Start in die Google Pixel Frauen-Bundesliga bestreiten die Werderfrauen in Rotenburg einen XXL-Test über 3x40 Minuten gegen den Hamburger SV.
Der Gegner von Cheftrainer Rodolfo Cardoso verlor in der Vorbereitung bislang nur gegen den FC Everton (0:1) und blieb gegen Union Berlin (2:2), Holstein Kiel (6:0) und Odense Q (5:1) ungeschlagen.
Cheftrainerin Fritzy Kromp muss weiterhin auf die Langzeitverletzten Tuana Mahmoudund Caroline Siems verzichten, auch für Lena Petermann kommt die Partie noch zu früh. Dafür sind Medina Dešićnach überstandener Erkältung und Sarah Ernst rechtzeitig für die Generalprobe wieder einsatzbereit.
Rund 2.000 Zuschauer werden erwartet, Tickets gibt es kurzfristig im Sportlertreff des Rotenburger SV oder im Rathaus der Wümmestadt.