Werder-Frauen testen im XXL-Norddderby gegen den HSV

– Foto: Felix Schlikis

Eine Woche vor dem Ligastart bestreiten die Werder-Frauen in Rotenburg einen XXL-Test gegen den bislang nur gegen Everton geschlagenen Hamburger SV.

Eine Woche vor dem Start in die Google Pixel Frauen-Bundesliga bestreiten die Werderfrauen in Rotenburg einen XXL-Test über 3x40 Minuten gegen den Hamburger SV.

Der Gegner von Cheftrainer Rodolfo Cardoso verlor in der Vorbereitung bislang nur gegen den FC Everton (0:1) und blieb gegen Union Berlin (2:2), Holstein Kiel (6:0) und Odense Q (5:1) ungeschlagen.