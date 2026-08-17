Werder-Frauen feiern deutlichen Test-Sieg gegen den HSV

– Foto: Timo Babic

Die Werder-Frauen haben ihre Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt erfolgreich gestaltet und den HSV im XXL-Test deutlich mit 5:1 besiegt. Trainerin Fritzy Kromp veränderte ihre Startformation gegenüber dem zuletzt gezeigten Personal auf drei Positionen: Sarah Gutmann, Michelle Weiß und Isabella Jaron rückten für Julia Magerl, Wiktoria Zieniewicz und Felicia Sträßer in die erste Elf.

In Rotenburg entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der Werder die Kontrolle übernahm. Nach einem ersten geblockten Versuch von Luna Vanzeir (5.) ging Werder in der 9. Minute in Führung: Über ein Dreiecksspiel mit Elena Dhont und Mei Shimada landete der Ball bei Isabella Jaron, die eiskalt zum 1:0 vollstreckte. Fünf Minuten später verfehlte Michelle Ulbrich per Volleyabnahme nur knapp. Mit der ersten eigenen Offensivaktion glich der HSV jedoch aus: Nigar Mizaliyeva köpfte nach einer Ecke unhaltbar zum 1:1 ein (19.). Danach übernahmen die Werderfrauen wieder das Kommando, brachten bei Chancen durch Dhont (29.) und Weiß (36.) aber zu wenig Druck hinter den Ball – mit dem Remis ging es in die Kabine.

Im zweiten Durchgang setzte sich das Bild fort. Nach einem Distanzschuss von Jaron (48.) erzielte Michelle Ulbrich in der 55. Minute nach einer Freistoßflanke von Chiara D'Angelo per Kopf die verdiente Führung. Für einen besonderen Moment sorgte in der 64. Minute Neuzugang Lilli Purtscheller, die nach überstandener schwerer Knieverletzung ihr Werder-Debüt feierte. In der 77. Minute wurde Purtscheller im Strafraum zu Fall gebracht – den fälligen Elfmeter verwandelte Isabella Jaron sicher zu ihrem zweiten Treffer des Tages (3:1). Mei Shimada scheiterte zunächst noch an HSV-Keeperin Jule Baum (85.), ehe sie drei Minuten später mit einem satten Linksschuss in den Winkel auf 4:1 erhöhte.