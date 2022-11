Werder-Fehler bestraft - SVM feiert dritten Saisonsieg

Dem SV Meppen ist heute ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gelungen. Durch Treffer von Lisa Josten und Anna Margraf besiegte das Team von Carin Bakhuis den SV Werder Bremen mit 2:0 (2:0) und baute damit den Vorsprung auf die Werder-Frauen und den ersten Abstiegsplatz auf sieben Zähler aus.

Vor der Saison-Rekordkulisse von 1289 Zuschauern in der Hänsch-Arena hatte Meppen vor der Pause mehr von der Partie. Spielerisch gelang nicht viel, doch mit Einsatz machte das Bakhuis Team den Gästen das Leben schwer. „Werder hat eine Mannschaft mit viel Power und Zweikampfstärke. Darum war Geduld heute das Wichtigste“, hatte die Cheftrainerin ihrer Elf mit auf den Weg gegeben.

Beim Führungstreffer profitierte der SVM von einem Fehler der Gäste. Werder-Verteidigerin Lina Hausicke und ihre Torhüterin Anneke Borbe behinderten sich gegenseitig. Lisa Josten nutzte das Missverständnis und brachte ihr Team mit ihrem dritten Saisontreffer in Führung (24. Minute). Keine Viertelstunde später war die Werder-Abwehr nach einem Meppener Einwurf erneut nicht sortiert. Mai Hirata bediente Anna Margraf, die sich klasse durchsetzte und aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (37.). Nach einem Foul an Lydia Andrade und dem anschließenden Elfmeterpfiff hatte Lisa-Marie Weiss zwei Minuten danach die Entscheidung auf dem Fuß. Doch die SVM-Kapitänin scheiterte an Borger. Kurz vor der Halbzeit verhinderte Laura Sieger nach einem Fernschuss von Saskia Matheis den Anschlusstreffer.