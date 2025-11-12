Werder-Express überrollt Altona 93 – Bremen feiert Kantersieg

Die Gäste aus Hamburg gingen zunächst in der 34. Minute durch Tayfun Can in Führung. Werder II kam jedoch stark aus der Halbzeitpause und startete eine furiose Aufholjagd. Cimo Röcker erzielte in der 47. Minute den Ausgleich. Nur fünf Minuten später traf Keke Topp zur 2:1-Führung (52.).

Der Druck der Bremer nahm weiter zu: In der 69. Minute erhöhte Isak Hansen-Aarøen auf 3:1, ehe Keke Topp nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 stellte. Den Schlusspunkt setzte Safa Yildirim in der 74. Minute mit dem Tor zum 5:1-Endstand.

Mit diesem deutlichen Sieg verbessert sich die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen auf Tabellenplatz neun. Für Altona 93 dagegen war es die elfte Niederlage im 18. Saisonspiel – die Lage im Tabellenkeller bleibt prekär. Bremen II zeigte dagegen Charakterstärke und eine starke Reaktion nach einem schwierigen Saisonverlauf.