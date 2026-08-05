Werder Bremen III eröffnet Saison gegen KSV Vatan Sport

– Foto: Timo Babic

Werder Bremen III startet gegen KSV Vatan Sport in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Werder III im Hinspiel mit 3:2 durch, während Vatan Sport das Rückspiel mit 3:1 für sich entschied. Beide Duelle gingen damit an die jeweilige Heimmannschaft. Wie sich die Ausgangslage zum diesjährigen Saisonauftakt darstellt, wird sich am Spieltag zeigen.