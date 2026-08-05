 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Werder Bremen III eröffnet Saison gegen KSV Vatan Sport

Beide Duelle der Vorsaison gingen an die Gastgeber

von Sören Mundt · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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Bremen-Liga
Werder III
Vatan Sport

Zum Saisonauftakt trifft Werder Bremen III auf KSV Vatan Sport – in der vergangenen Spielzeit behielt jeweils das Heimteam die Oberhand.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder III
KSV Vatan Sport
KSV Vatan SportVatan Sport
15:00

Werder Bremen III startet gegen KSV Vatan Sport in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Werder III im Hinspiel mit 3:2 durch, während Vatan Sport das Rückspiel mit 3:1 für sich entschied. Beide Duelle gingen damit an die jeweilige Heimmannschaft. Wie sich die Ausgangslage zum diesjährigen Saisonauftakt darstellt, wird sich am Spieltag zeigen.