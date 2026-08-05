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Werder Bremen III eröffnet Saison gegen KSV Vatan Sport
Beide Duelle der Vorsaison gingen an die Gastgeber
Werder Bremen III startet gegen KSV Vatan Sport in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Werder III im Hinspiel mit 3:2 durch, während Vatan Sport das Rückspiel mit 3:1 für sich entschied. Beide Duelle gingen damit an die jeweilige Heimmannschaft. Wie sich die Ausgangslage zum diesjährigen Saisonauftakt darstellt, wird sich am Spieltag zeigen.