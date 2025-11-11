Werder Bremen II will Wiedergutmachung – Altona 93 braucht Punkte

Bei Werder Bremen II war die Enttäuschung nach der 1:3-Heimniederlage gegen Schöningen groß. Die Mannschaft von Trainer Christian Brand begann ordentlich, verlor dann aber völlig den Faden und kassierte drei Gegentreffer innerhalb von 15 Minuten. Mit nur 19 Punkten aus 17 Spielen steht der SVW-Nachwuchs im unteren Tabellendrittel und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Besonders defensiv schwächelte die junge Bremer Elf zuletzt, zu oft fehlte die Stabilität in den entscheidenden Phasen.

Altona 93 erlebte am Wochenende einen bitteren Rückschlag. Beim 0:1 in Norderstedt kassierte das Team nach ordentlicher Leistung spät das Gegentor. Zudem schwächte sich Altona durch eine Gelb-Rote Karte von Kusi Karschau selbst. Nach nun zehn Niederlagen ist die Lage ernst, auch wenn der Rückstand auf das rettende Ufer überschaubar bleibt.

Das direkte Duell an der Weser ist daher von hoher Bedeutung: Werder II will den Negativlauf stoppen und das Vertrauen in die eigene Offensive zurückgewinnen, während Altona mit Leidenschaft und Kompaktheit dagegenhalten muss. Für beide gilt: Nur ein Sieg bringt echte Erleichterung.