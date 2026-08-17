Werder Bremen II unterliegt trotz Chancenplus bei St. Pauli

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Ein Doppelschlag innerhalb einer Minute hat der U23 des SV Werder am vierten Spieltag der Regionalliga Nord zum Verhängnis: Beim FC St. Pauli II unterlag die Mannschaft von Trainer Cédric Makiadi mit 1:2, obwohl sie über weite Strecken der Partie spielerisch die Nase vorn hatte.

Gegenüber dem zuletzt gezeigten 3:3 gegen den SV Todesfelde änderte Makiadi seine Startelf auf drei Positionen: Ramiz Hamouda, Luca Höcker und Darwin Soylu kamen für Egor Greber, Lennart Baum und Mario Mbassi zum Einsatz.

Die Partie begann ausgeglichen, ehe die Bremer nach einem frühen Torschuss von Arian Römers zunehmend das Geschehen bestimmten. Beste Gelegenheit zur Führung hatte Christian Stark, der nach einem starken Steckpass jedoch frei vor Keeper Simon Spari scheiterte (13.). Auch in der Folge blieb Werder tonangebend: Ein Freistoß von Soylu verfehlte knapp sein Ziel (17.), ehe Stark (22./24.) und Soylu (25./26.) mit weiteren Abschlüssen nachlegten – ohne Ertrag. Genau diese Ineffizienz nutzten die Hamburger eiskalt aus. Erst traf Jack Wardius aus kurzer Distanz zum 1:0 (32.), nur eine Minute später erhöhte Nikky Goguadze per Kopf auf 2:0 (33.). Dass anschließend auch noch ein Pfostenschuss von Princewill Mbock und eine erneut vergebene Großchance von Stark zu Buche standen, unterstrich den bitteren Verlauf der ersten 45 Minuten aus Bremer Sicht.