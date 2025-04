Werder Bremen II und SV Drochtersen/Assel trennen sich 1:1

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach dem Seitenwechsel deutlich an Fahrt auf. In der 50. Minute setzte Abdenego Nankishi mit dem 1:0 ein erstes Ausrufezeichen für die Gastgeber. Doch Drochtersen/Assel zeigte Moral und antwortete nur zwölf Minuten später: Haris Hyseni traf in der 62. Minute zum Ausgleich und sorgte für die Wende im Spielverlauf. In der Schlussphase spitzte sich die Partie weiter zu, auch weil Davis Asante in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Bremen II musste die letzten Minuten in Unterzahl überstehen, ließ aber keinen weiteren Gegentreffer zu. Am Ende stand ein intensives 1:1.