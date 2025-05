Werder Bremen II stürmt zum Kantersieg – Torflut in Norderstedt

Vor 4300 Zuschauern geriet der Saisonabschluss für den VfB Lübeck zu einem Debakel. Bereits in der 10. Minute brachte Jannic Ehlers die Gäste aus Bremen in Führung. Davis Asante erhöhte in der 25. Minute auf 0:2 – Werder dominierte das Spielgeschehen nach Belieben. Nach dem Anschlusstreffer durch Manuel Farrona-Pulido (55.) keimte kurz Hoffnung beim VfB auf. Doch nur drei Minuten später stellte Abdenego Nankishi den alten Abstand wieder her. Ricardo-Felipe Schwarz (64.), Leon Opitz (68.) und Cimo Röcker (88.) erhöhten zum 6:1-Endstand. ---

In Norderstedt sahen die Zuschauer ein völlig verrücktes Spiel. Nick Selutin brachte die Gastgeber in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Sandro Heskamp traf per Foulelfmeter zum 1:1 (41.), ehe Nico Thoben einen Doppelpack schnürte und Lohne plötzlich mit 3:1 führte. Doch Norderstedt konterte: Lukas Felix Krüger verkürzte auf 2:3, ehe Andre Wallenborn den 3:3-Ausgleich erzielte. ---

Das vorerst letzte Heimspiel für den FC Teutonia 05 Ottensen, bevor es zurück in die Oberliga geht. Nach zwei Niederlagen in Folge will der FC anständig aus der Regionalliga verabschieden. Gegner ist der BSV Kickers Emden, der seine erste Saison nach dem Aufstieg krönen und die Spielzeit auf Platz zwei abschließen könnte. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für den BSV Kickers Emden. ---

Morgen, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Holstein Kiel U23 Holstein Kiel U23 II 13:30 live PUSH

Auch der SC Weiche Flensburg rettete sich erst kurz vor Saisonende und steht damit als Regionalligist in der Saison 2025/26 fest. Anders lief es für Holstein Kiel II. Wie auch die erste Mannschaft müssen die jungen Störche einen Abstieg verkraften. Die schlechte Rückrunde war der Grund für den Abstieg. In der Hinrunde holten die Kieler 17 Punkte und standen auf Platz 14, in der Rückrunde waren es bisher nur acht Punkte. Eine Ausbeute die nicht für den Klassenerhalt reichte. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. ---

Der SV Meppen ist ebenfalls eine Mannschaft, die noch auf Platz zwei springen könnte. Voraussetzung ist der siebte Sieg in Folge. Der letzte Punktverlust der Meppener gegen den TSV Havelse am 29. März. Phönix Lübeck holte nach einer Niederlage und einem Remis gegen den FC Teutonia Ottensen wieder einen Sieg. Damit liegt Phönix vor dem letzten Spieltag auf Rang sieben und könnte mit einem Sieg an Meppen vorbeiziehen. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---

Morgen, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh SV Todesfelde Todesfelde 16:00 live PUSH

Der SSV Jeddeloh ist eine von zwei Mannschaften, für die es noch um richtig was geht. Bei einer Niederlage könnte der SSV noch auf Platz 15 abrutschen und würde absteigen, falls der TSV Havelse in der Aufstiegsrelegation scheitert. Gegner ist der SV Todesfelde, der, nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr, direkt wieder den Weg in die Oberliga nehmen muss. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den SV Todesfelde. ---

Der SV Drochtersen/Assel ist der ärgste Verfolger vom BSV Kickers Emden und damit noch voll im Rennen um den zweiten Tabellenplatz. Nach vier Remis in Folge holte der SV am vergangenen Spieltag einen spektakulären 4:3-Sieg gegen den FC St. Pauli II. Der HSV II setzte sich gegen den SC Weiche Flensburg durch und belegt mit 49 Punkten aktuell Rang acht. Damit beendet der HSV die Saison sicher auf einem einstelligen Tabellenplatz. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---

So., 18.05.2025, 14:00 Uhr TSV Havelse TSV Havelse VfB Oldenburg VfB Oldenburg 14:00 live PUSH