Werder Bremen II macht gegen Eintracht Norderstedt ein 0:2 wett

Vor heimischer Kulisse schien es für den SV Werder Bremen II zunächst ein bitterer Abend zu werden. Schon früh gerieten die Grün-Weißen ins Hintertreffen, als Jorge Camacho de Valdoleiros in der 3. Minute das 0:1 für den FC Eintracht Norderstedt erzielte. Die Gäste nutzten ihre Chancen effektiv und erhöhten in der 35. Minute durch Moritz Frahm auf 0:2. Werder stand damit kurz vor einer schmerzhaften Niederlage.

Doch im zweiten Durchgang meldete sich die Mannschaft eindrucksvoll zurück. Angeführt von Cimo Röcker kämpften sich die Bremer Schritt für Schritt zurück in die Partie. Röcker verkürzte in der 70. Minute auf 1:2. Nur sechs Minuten später war er erneut zur Stelle und stellte mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 den Ausgleich her.

Am Ende blieb es bei dem Unentschieden. Bremen II klettert mit diesem Punktgewinn auf Rang zehn der Tabelle und hält den Anschluss an das Mittelfeld. Für Norderstedt hingegen war es eine verpasste Chance, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen – die Mannschaft bleibt mit acht Punkten auf dem 15. Rang stecken.