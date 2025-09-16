Werder Bremen II im Duell mit Norderstedt: Nachholspiel mit Brisanz

Werder Bremen II erlebt eine Saison voller Schwankungen: Drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen – und zuletzt die bittere 0:6-Klatsche gegen den SV Meppen. Damit steht die U23 mit zehn Punkten nur auf Rang 13. Nun geht es um Wiedergutmachung und Stabilität, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Eintracht Norderstedt steckt dagegen tiefer in der Krise. Mit erst sieben Zählern aus acht Partien liegt die Mannschaft auf Platz 15. Am vergangenen Wochenende gab es ein 0:2 zuhause gegen Kickers Emden, zuvor ein 2:2 im Kellerduell bei St. Pauli II.

Beide Mannschaften gehen mit Druck in dieses Nachholspiel. Werder II will nach dem Debakel gegen Meppen eine Reaktion zeigen, Norderstedt braucht dringend Punkte, um nicht weiter im Tabellenkeller festzustecken.