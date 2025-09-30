Werder Bremen II fertigt den VfB Lübeck ab

Jeddeloh steht nach elf Spielen mit 24 Punkten auf Rang drei, punktgleich mit Drochtersen. Die letzten Wochen waren wechselhaft, doch der 4:0-Sieg in Flensburg brachte neues Selbstvertrauen. Gegner Lohne steckt mit neun Punkten im Keller und kassierte bereits 29 Gegentore. Auf dem Papier eine klare Sache – für Jeddeloh zählt nur ein Sieg, um die eigene Titelchance zu wahren. Lohne dagegen muss auf ein kleines Wunder hoffen.

Meppen ist nach Oldenburgs Dominanz die zweitstärkste Kraft. Acht Siege, zwei Remis, nur eine Niederlage – 33:10 Tore, Platz zwei. Die Emsländer spielen konstant und wollen gegen HSC Hannover (zwölf Punkte, Rang zwölf) ihre Serie fortsetzen. Die Gäste haben zwar mehrfach Moral gezeigt, zuletzt aber beim 0:2 gegen St. Pauli II geschwächelt. Alles spricht für einen Meppener Heimsieg.

Altona stagniert bei elf Punkten, Schöningen steckt mit ebenfalls neun Zählern tief im Keller. Beide kassierten bereits viele Gegentreffer, beide kämpfen um Stabilität. Für den Aufsteiger aus Schöningen ist jeder Punkt überlebenswichtig, für Altona geht es darum, nicht ganz nach unten durchgereicht zu werden. Ein Spiel auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung für die kommenden Wochen.

