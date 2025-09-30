Werder Bremen II fertigt den VfB Lübeck ab

Mit einer beeindruckenden Vorstellung eröffnete die U23 des SV Werder Bremen heute den 12. Spieltag der Regionalliga Nord. Vor heimischer Kulisse ließ die Mannschaft dem VfB Lübeck keine Chance und feierte einen 4:0-Erfolg.
Schon in der 9. Minute sorgte Salim Musah für den Traumstart der Bremer. Mit dem 1:0 setzte er die Gäste früh unter Druck und gab seiner Mannschaft Sicherheit. Kurz vor der Pause erhöhte Cimo Röcker in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 – ein psychologisch enorm wichtiger Treffer, der die Weichen auf Sieg stellte. In der 60. Minute belohnte sich Wesley Adeh mit dem 3:0 für eine starke Phase der Hausherren. Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Kurz vor Schluss sorgte Safa Yildirim in der 88. Minute für den 4:0-Endstand. Die Gäste mussten zudem noch eine bittere Szene hinnehmen: In der 90. Minute sah Colin Ulrich die Rote Karte.
---
Der Bremer SV steht mit 13 Punkten auf Platz zehn und lebt von einer soliden Defensive (12:12 Tore). Gegner Weiche Flensburg hat fünf Siege, sechs Niederlagen und damit ein völlig ausgeglichenes Bild. Nach dem 0:4 bei Jeddeloh sucht Weiche wieder nach der Form, während Bremen einen späten Ausgleichstreffer gegen Emden hinnehmen musste. Beide Teams kämpfen um Stabilität – und um den Platz im sicheren Mittelfeld.
---
Spitzenspiel! Der Tabellenführer empfängt den Vierten. Oldenburg hat zehn seiner elf Partien gewonnen und 39 Tore erzielt. Drochtersen/Assel dagegen reist mit acht Siegen an und steht ebenfalls für Offensivfussball. Wer hier siegt, setzt ein klares Ausrufezeichen im Titelrennen. Für Drochtersen/Assel die große Chance, den Rückstand zu verkürzen – für Oldenburg die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen.
---
Erleichterung bei St. Pauli II: Der erste Saisonsieg ist da, 2:0 gegen HSC Hannover. Doch mit nur fünf Punkten bleibt das Team Tabellenletzter. Emden steht mit 14 Punkten solide im Mittelfeld und hat zuletzt Stabilität bewiesen. Für St. Pauli ist es das nächste Endspiel, um den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. Emden dagegen will die drei Punkte, um den Abstand nach unten zu vergrößern.
---
Der HSV II muss noch die 1:2-Niederlage gegen Schöningen verdauen, und bleibt damit insgesamt bei nur sieben Punkten. Norderstedt steckt ebenfalls im Keller und verlor ebenfalls mit 1:2. Beide Teams suchen nach ihrer Form, beide brauchen den Sieg. Ein klassisches Abstiegsduell, in dem die Verlierer noch tiefer hineingezogen werden.
---
Jeddeloh steht nach elf Spielen mit 24 Punkten auf Rang drei, punktgleich mit Drochtersen. Die letzten Wochen waren wechselhaft, doch der 4:0-Sieg in Flensburg brachte neues Selbstvertrauen. Gegner Lohne steckt mit neun Punkten im Keller und kassierte bereits 29 Gegentore. Auf dem Papier eine klare Sache – für Jeddeloh zählt nur ein Sieg, um die eigene Titelchance zu wahren. Lohne dagegen muss auf ein kleines Wunder hoffen.
---
Meppen ist nach Oldenburgs Dominanz die zweitstärkste Kraft. Acht Siege, zwei Remis, nur eine Niederlage – 33:10 Tore, Platz zwei. Die Emsländer spielen konstant und wollen gegen HSC Hannover (zwölf Punkte, Rang zwölf) ihre Serie fortsetzen. Die Gäste haben zwar mehrfach Moral gezeigt, zuletzt aber beim 0:2 gegen St. Pauli II geschwächelt. Alles spricht für einen Meppener Heimsieg.
---
Altona stagniert bei elf Punkten, Schöningen steckt mit ebenfalls neun Zählern tief im Keller. Beide kassierten bereits viele Gegentreffer, beide kämpfen um Stabilität. Für den Aufsteiger aus Schöningen ist jeder Punkt überlebenswichtig, für Altona geht es darum, nicht ganz nach unten durchgereicht zu werden. Ein Spiel auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung für die kommenden Wochen.
________________________________________________________________________________
