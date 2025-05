Der SV Neufraunhofen (schwarze Trikots) muss beim TSV Langquaid einen Dreier holen, ansonsten geraten die beiden ersten Plätze in weite Ferne – Foto: Alfred Brumbauer

»Werden wohl nicht mehr viele auf uns wetten« Am Mittwochabend kämpft der SV Neufraunhofen beim TSV Langquaid wohl schon um seine letzte Aufstiegschance

Zur Saison-Halbzeit führte der SV Neufraunhofen die Tabelle der Bezirksliga West mit einem satten Vorsprung von acht Punkten an, mittlerweile liegen Bitzer, Eichinger & Co. neun Zähler hinter dem Spitzenreiter FC Teisbach. Am Mittwochabend (Anstoß 18:45 Uhr) können die Schützlinge von Chefanweiser Alexander Auhagen den Rückstand verkürzen, denn die Schwarz-Weißen gastieren im Rahmen einer Nachholpartie beim formstarken TSV Langquaid, der den SVN in der Vorwoche auf dessen eigener Anlage mit 2:1 besiegte und damit Totopokal-Sieger im Fußballkreis West wurde.

Nach der Winterpause ist der Wurm drin beim lange Zeit so souveränen Spitzenreiter, der seit der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den TV Schierling "nur" noch Dritter ist. Mit einem Auswärtsdreier beim TSV Langquaid wär Neufraunhofen aber zumindest wieder Zweiter, weil das Vorrundenmatch in Schierling mit 2:0 gewonnen wurde und somit der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit angewendet wird, für das Team um Michael Gerauer spricht. "Wir brauchen nicht mehr groß herumrechnen. Wenn wir noch etwas erreichen wollen, müssen wir die drei noch ausstehenden Partien alle für uns entscheiden. Betrachtet man unsere aktuelle Formkurve, dann werden wohl nicht mehr viele auf uns wetten", meint Neufraunhofens Co-Spielertrainer Daniel Treimer.





Ellenlang ist die Ausfallliste, auf der unter anderm Torjäger Stefan Haas (17 Saisontreffer), Bernhard Dachs, Tobias Brenninger, Michael Koller, Thomas Niedermeier sowie die Langzeitausfälle Dion Rexhepi, Felix Daumoser, Okan Manav und Jakob Forster stehen. Zu allem Überfluss ist Stammtorhüter Thomas Huber letztmals gesperrt. "Wir haben die fehlenden Spieler noch nie zum Thema gemacht, weil wir immer noch eine ordentliche Mannschaft aufs Feld bekommen. Aber leichter machen die vielen Ausfälle die Situation nicht", sagt Treimer, der vorm Gegner großen Respekt hat: "Langquaid zählte nicht umsonst vor der Saison zum absoluten Favoritenkreis. Nach einer mäßigen Herbstrunde hat die TSV-Truppe in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Eine Top-Mannschaft, die nur schwer zu knacken ist. Aber wir werden alles reinhauen und versuchen, drei Punkte mitzunehmen."





