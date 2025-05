VfB Hallbergmoos-Goldach - TuS Geretsried 0:2 (0:1). Riesen Jubel nach dem 2:0 für den TuS durch Belmin Idrizovic. Von links: Robin Renger, Trainer Daniel Dittmann, Torschütze Idrizovic, Daniel Krebs. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

"Werden wir genießen": Dittmann-Elf zieht zwei Bonusspiele Fußball Landesliga

2:0-Sieg in Hallbergmoos sichert dem TuS Geretsried die Aufstiegsrelegation – Hin- und Rückspiel gegen Grünwald

Der Jubel im Geretsrieder Lager kannte keine Grenze: Als Belmin Idrizovic in der 68. Minute auf das Hallbergmooser Tor zueilte, seinem Gegenspieler mit dem Ball am Fuß davonsprintete, Torhüter Muck Riedmüller mit einer Körpertäuschung verlud und zum 2:0 für den TuS Geretsried einschob, hielt es niemanden mehr am Spielfeldrand. Gestern, 14:00 Uhr VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos TuS Geretsried Geretsried 0 2

Die Ausrutscher der vergangenen Wochen waren vergessen. Im letzten Punktspiel dieser Saison zeigte sich das Team von Trainer Daniel Dittmann auf den Punkt fokussiert und behauptete mit einem 2:0-Auswärtssieg Rang zwei in der Abschlusstabelle. Deshalb ist die Saison für den TuS noch nicht zu Ende: Am Mittwoch, 21. Mai, um 18.30 Uhr steht im Isarau-Stadion das erste von zwei Relegationsspielen zur Bayernliga gegen den TSV Grünwald auf dem Programm (Rückspiel: Samstag, 24. Mai, 16 Uhr in Grünwald). Die Partie im Stadion am Airport begannen beide Mannschaften abwartend. Die Gäste waren vor allem darauf bedacht, den langjährigen VfB-Torjäger Benjamin Held (39), der im Hinspiel die 2:3-Heimniederlage des TuS besiegelt hatte, in dessen Abschiedsspiel nicht zur Entfaltung kommen zu lassen – was weitestgehend gelang. Nach etwa fünf Minuten setzte Daniel Krebs dann eine erste Duftmarke in der Geretsrieder Offensive, als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Riedmüller scheiterte.

Auf der Gegenseite prüfte Tobias Krause (16.) die Aufmerksamkeit von Cedomir Radic. Nach einer knappen halben Stunde konnten die Geretsrieder Fans auf der Tribüne kräftig durchatmen, weil Krause nach Zuspiel von Fabian Diranko den Ball aus spitzem Winkel übers Tor in den Fangzaun drosch. Besser machten es die Gäste in der 34. Minute: Idrizovic adressierte den Ball beim Freistoß aus dem linken Halbfeld per Übergabe-Einschreiben an Thomas Puscher, der Riedmüller mit einem platzierten Linksschuss keine Chance ließ. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Pause.

VfB Hallbergmoos-Goldach - TuS Geretsried 0:2 (0:1). Thomas Puscher (re.) erzielt gegen VfB-Kapitän Christoph Mömkes die 1:0-Führung für Geretsried. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein