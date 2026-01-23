Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wollen auch in Erlangen überzeugen: Der frischgebackene Niederbayerische Hallenmeister TuS 1860 Pfarrkirchen. – Foto: Werner Kroiß
»Werden unser Bestes geben, Niederbayern würdig zu vertreten«
Die TuS 1860 Pfarrkirchen nimmt am morgigen Samstag an der Bayerischen Hallenmeisterschaft in Erlangen teil
Die TuS 1860 Pfarrkirchen hat sich am vergangenen Wochenende in Landshut zum Niederbayerischen Hallenmeister gekrönt. Zur Belohnung dürfen sich die Rottaler nun mit den besten bayerischen Hallenteams messen. Am morgigen Samstag geht im mittelfränkischen Erlangen die "Bayerische Hallenmeisterschaft" - oder LOTTO Bayern Cup - über die Bühne. Der BFV hat dabei einiges aufgefahren, um den Amateurkickern in der Gerd-Lohwasser-Halle (ab 12:30 Uhr) ein Turnier der Extraklasse zu bieten.
So ehrlich muss man aber auch sein: Der zu beobachtende Trend setzt sich auch auf Landesebene fort, die großen Namen des bayerischen Fußballs sucht man in Erlangen auch in diesem Jahr vergebens.
Frühmorgens wird der Bus der TuS 1860 Pfarrkirchen am Samstag losrollen. Die Rottaler haben einfach knapp 240 Kilometer nach Erlangen zurückzulegen - und damit die weiteste Anreise aller beteiligter Teams. Um 12:30 Uhr geht`s dann los: Der TuS wird sogar die Ehre zuteil, gegen den oberfränkischen Champion SC Sylvia Ebersdorf das Auftaktspiel zu bestreiten.
Felix Heudecker (am Ball) und Co. wollen ihr Können auch in Erlangen unter Beweis stellen. – Foto: Werner Kroiß
Trainer Markus Linhart äußert sich im Vorfeld des Turniers wie folgt: "Den Gewinn der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft haben wir natürlich schön gefeiert. Ein Coup, der uns in der jüngeren Vergangenheit nicht gelungen ist. Wir freuen uns jetzt auf ein besonderes Ereignis in Erlangen. Wir werden unser Bestes geben, Niederbayern würdig zu vertreten. Es wäre natürlich toll, wenn wir ins Halbfinale kommen könnten. Das wäre ein super Erfolg. Wenn`s aber nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht unter. Eine Prognose ist ohnehin schwer zu wagen, dafür kennen wir die Gegner einfach nicht gut genug. Eine schlechte Hallenmannschaft wird sicher nicht dabei sein, schließlich sind alle Bezirksmeister geworden. Schauma mal, was rauskommt." Der Kader bleibt im Vergleich zur "Niederbayerischen" weitgehend unverändert, nur Jonas Hocker wird zusätzlich dabei sein.
Das sind die Gegner des TuS 1860 Pfarrkirchen in der Gruppenphase:
TSV 1860 Weißenburg (Sieger Mittelfranken/Landesliga Nordost) SC Sylvia Ebersdorf (Sieger Oberfranken/Bezirksliga Oberfranken West) FC Türk Sport Garching (Sieger Oberbayern/Kreisliga München 1)
So sieht der Kader der TuS 1860 Pfarrkirchen aus: Max Schiedermair, Felix Heudecker, Julian Huber,Pascal Dirnaichner, Mirza Hasanovic, Philipp Dirnaichner, Michael Hofer, Dusan Todic, Patrick Hofbauer, Jonas Hocker