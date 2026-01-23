Wollen auch in Erlangen überzeugen: Der frischgebackene Niederbayerische Hallenmeister TuS 1860 Pfarrkirchen. – Foto: Werner Kroiß

»Werden unser Bestes geben, Niederbayern würdig zu vertreten« Die TuS 1860 Pfarrkirchen nimmt am morgigen Samstag an der Bayerischen Hallenmeisterschaft in Erlangen teil Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Bay. Hallenm. Pfarrkirchen Markus Linhart

Die TuS 1860 Pfarrkirchen hat sich am vergangenen Wochenende in Landshut zum Niederbayerischen Hallenmeister gekrönt. Zur Belohnung dürfen sich die Rottaler nun mit den besten bayerischen Hallenteams messen. Am morgigen Samstag geht im mittelfränkischen Erlangen die "Bayerische Hallenmeisterschaft" - oder LOTTO Bayern Cup - über die Bühne. Der BFV hat dabei einiges aufgefahren, um den Amateurkickern in der Gerd-Lohwasser-Halle (ab 12:30 Uhr) ein Turnier der Extraklasse zu bieten.



So ehrlich muss man aber auch sein: Der zu beobachtende Trend setzt sich auch auf Landesebene fort, die großen Namen des bayerischen Fußballs sucht man in Erlangen auch in diesem Jahr vergebens.

Frühmorgens wird der Bus der TuS 1860 Pfarrkirchen am Samstag losrollen. Die Rottaler haben einfach knapp 240 Kilometer nach Erlangen zurückzulegen - und damit die weiteste Anreise aller beteiligter Teams. Um 12:30 Uhr geht`s dann los: Der TuS wird sogar die Ehre zuteil, gegen den oberfränkischen Champion SC Sylvia Ebersdorf das Auftaktspiel zu bestreiten.

Felix Heudecker (am Ball) und Co. wollen ihr Können auch in Erlangen unter Beweis stellen. – Foto: Werner Kroiß













Trainer Markus Linhart äußert sich im Vorfeld des Turniers wie folgt: "Den Gewinn der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft haben wir natürlich schön gefeiert. Ein Coup, der uns in der jüngeren Vergangenheit nicht gelungen ist. Wir freuen uns jetzt auf ein besonderes Ereignis in Erlangen. Wir werden unser Bestes geben, Niederbayern würdig zu vertreten. Es wäre natürlich toll, wenn wir ins Halbfinale kommen könnten. Das wäre ein super Erfolg. Wenn`s aber nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht unter. Eine Prognose ist ohnehin schwer zu wagen, dafür kennen wir die Gegner einfach nicht gut genug. Eine schlechte Hallenmannschaft wird sicher nicht dabei sein, schließlich sind alle Bezirksmeister geworden. Schauma mal, was rauskommt." Der Kader bleibt im Vergleich zur "Niederbayerischen" weitgehend unverändert, nur Jonas Hocker wird zusätzlich dabei sein.