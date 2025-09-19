"Werden uns nicht vorführen lassen" – Beeck vor Pflichtsieg

Bornheim schöpft Selbstvertrauen aus der starken Vorstellung in Bergisch Gladbach, auch wenn dort am Ende keine Zähler heraussprangen. Für Beeck zählt nach der Selbstkritik von Trainer Mike Schmalenberg nur eine klare Reaktion. Das Duell verspricht damit Spannung und Kontrast – Aufsteiger-Mut trifft auf Favoriten-Druck.

"Wir wollen an die Leistung aus Bergisch Gladbach anknüpfen", zeigte sich Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan trotz der jüngsten Niederlagen optimistisch und fügt hinzu: "Mit Wegberg-Beeck erwartet uns eine Mannschaft, die ihre Saisonziele ganz klar formuliert hat und mit allen Mitteln aufsteigen möchte. Wir dagegen haben ein anderes Ziel: In unserer ersten Saison in der Mittelrheinliga wollen wir uns Schritt für Schritt etablieren.“ Besonders der Auftritt beim Tabellenführer sei ermutigend gewesen: „In Bergisch Gladbach haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind – auch wenn wir am Ende nicht belohnt wurden. Genau an diese Leistung wollen wir jetzt anknüpfen.“

Osmaan: "Wir haben nichts zu verlieren"

Auch die Trainingswoche stimmt ihn zuversichtlich: „Man hat den Jungs angemerkt, dass sie heiß darauf sind, jede Woche das Maximum herauszuholen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir werden uns nicht – wie vor zwei Wochen zu Hause – vorführen lassen, sondern selbstbewusst auftreten.“

Auf der Gegenseite zeigte sich Beecks Trainer Mike Schmalenberg nach der Pleite gegen Siegburg selbstkritisch: „Der Stachel hat die Woche tief gesessen. So ein Ergebnis ist natürlich im Training zu spüren, und dementsprechend haben wir die Dinge auch aufgearbeitet. Wenn man das Spiel nochmal mit ein bisschen Distanz betrachtet, sieht man schon, dass wir es geschafft haben, den Gegner zuzustellen. Wir haben aber aus den langen Flugbällen des Gegners kein Kapital geschlagen.“

Schmalenberg: "Dem Spiel unseren Stempel aufdrücken"

Für das Auswärtsspiel erwartet er andere Voraussetzungen: „Wir werden auf einem kleinen Kunstrasenplatz spielen. Von daher ist es wichtig, dass wir geduldig sind, eine gute Ballzirkulation haben, ein gutes Bewegungsspiel, auch die nötige Zweikampfhärte auf den Platz bekommen und dann versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken.“ Bis auf den gesperrten Timo Braun kann Beeck personell aus dem Vollen schöpfen.

Während Bornheim die ersten Zähler anpeilt, fordert Schmalenberg von seinem Team einen klaren Auftritt: „Wir müssen unseren Matchplan umsetzen – und dann wollen wir auswärts drei Punkte holen.“