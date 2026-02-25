„Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Um gegen den Tabellenvierten zu gewinnen (Essingen ist durch den Punkt in Schwäbisch Gmünd gar auf den dritten Rang vorgerückt, d. Red.) braucht es eine Topleistung, diese haben wir am vergangenen Wochenende nicht gebracht“, blickt Normannias Trainer Zlatko Blaskic mittlerweile pragmatisch auf das Derby zurück.

Die Göppinger, aktuell auf dem neunten Rang, allerdings mit dem Prädikat „ehemaliger Regionalligist“ versehen, bezeichnet Blaskic nach wie vor als „Schwergewicht“ der Liga. „In den vergangenen fünf bis sechs Partien hat sich Göppingen stabilisiert und gute Leistungen gezeigt. Der GSV spielt einen ehrlichen, einfachen, robusten und strukturierten Fußball“, zeigt Blaskic seiner Mannschaft auf, was auf sie zukommt. Vor allem müsse der FCN seine Anfangslethargie ablegen, die gegen Essingen dazu hätte führen können, in der ersten Halbzeit höher als 0:1 zurückzuliegen. Die Normannia steigerte sich jedoch, diese Leistung wünsche sich Blaskic allerdings bereits zum Start.

Die Winterpause übergreifend kann Gmünds Trainer seine Mannschaft nur loben: „Das Team zeigt seit Wochen eine fantastische Moral, indem sie einen Rückstand wegmacht, an sich glaubt und mit Zusammenhalt Spiele für sich entscheidet.“ Weiterhin glaube man felsenfest an den Klassenerhalt, unter anderem wegen dieser Einstellung der Mannschaft, die der Trainer so hervorhebt. „Wir werden uns auch durch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen lassen, müssen uns weiter verbessern und an uns arbeiten, um weiter wichtige Punkte sammeln zu können“, fährt Blaskic fort.