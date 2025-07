„Werden uns am Anfang sehr schwer tun“: SV Bad Heilbrunn vor Saisonstart lädiert

Weitere Ausfälle wegen Verletzung und Urlaub zum Saisonstart kommen hinzu. „Wir werden uns vor allem am Anfang sehr schwer tun“, ist Trainer Walter Lang überzeugt, bevor sein Team am kommenden Samstag (17.30 Uhr) mit dem bereits richtungsweisenden Spiel beim BCF Wolfratshausen startet.

Gepaart mit der Routine der älteren Leistungsträger ist das eine perfekte Symbiose bei den Fußballern des SV Bad Heilbrunn. Doch nun, ausgerechnet zum Start in die neue Saison, ist diese gute Mischung im Team gefährdet, weil einige dieser jungen Wilden ausfallen. Und mit Maxi Schnitzlbaumer auch einer der Leistungsträger auf der Außenbahn, noch bevor er so richtig sein Comeback nach langer Verletzung gegeben hat: Er hat sich eine Rippenprellung oder -bruch zugezogen und fällt Wochen aus.

Lang arbeitet gerne mit den Spielern, hilft ihnen bei der Entwicklung in der mittlerweile zwölften Saison. Der Heilbrunner Kader ist traditionell klein, das ist auch so gewollt. Neuzugänge sind rar, die Spieler sollen wirklich zur Mannschaft passen. Heuer kommen zwei Talente – Rückkehrer und Eigengewächs Tobias Bauer (ESV Penzberg) und Domink Hoch vom TSV Murnau, der allerdings wegen Prüfungen und Auslandsaufenthalt erst in der Rückrunde anfängt – sowie zwei Torhüter. Die jungen Spieler müssen integriert, an die Bezirksliga herangeführt werden. Das sieht Lang nicht nur als seinen Job: „Das ist auch ein Job für die Mannschaft.“ Im Gegenzug geben die jungen Wilden Kreativität und Tempo vor. Die Unbekümmertheit etwa eines Jonas Gall tut der ganzen Mannschaft gut.