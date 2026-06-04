"Werden noch mal richtig die Sau rauslassen, von Freitag bis Sonntag"

– Foto: SGM Sachsenheim

Die SGM Sachsenheim hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B6 Enz-Murr gesichert und steigt damit in die Kreisliga A auf. Trainer Jochen Folk blickt auf den verdienten Erfolg, die Nervenstärke in den entscheidenden Duellen und die anstehenden Feierlichkeiten im Rahmen des heimischen Sportfests.

Die Erleichterung und Freude bei der SGM Sachsenheim nach dem vorzeitigen Titelgewinn sind groß. Unmittelbar nach dem entscheidenden Schritt ließ die Mannschaft den Emotionen freien Lauf und feierte den historischen Moment ausgiebig an zwei verschiedenen Orten. „Ja, wir haben die Meisterschaft und den Aufstieg direkt nach dem Spiel in Enzweihingen und danach bei uns in Sachsenheim gefeiert. Diesen Sonntag werden wir nach dem letzten Spiel gegen Vaihingen im Rahmen unseres Sportfestes - Jugendturnier - noch mal richtig die Sau rauslassen, von Freitag bis Sonntag“, berichtet Trainer Jochen Folk gegenüber FuPa.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht die sportliche Überlegenheit des neuen Titelträgers vor dem letzten Spieltag der Saison. Die SGM Sachsenheim führt das Tableau nach bisher 23 absolvierten Partien mit 59 Punkten an. Die stolze Bilanz von 19 Siegen, zwei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen wird von einem Torverhältnis von 81:23 Toren untermauert, wodurch der Spitzenplatz uneinholbar abgesichert ist.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel konnte das hohe Tempo des Spitzenreiters im Endspurt der Saison nicht ganz mitgehen. Der SV Iptingen belegt nach ebenfalls 23 Spielen mit 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist 17 Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Trotz eines treffsicheren Angriffs und einem Torverhältnis von 95:26 Toren beträgt der Rückstand auf den Erstplatzierten vor dem letzten Spieltag uneinholbare fünf Zähler.

Mutige Ambitionen und die Anpassung der Erwartungen

Dass es für die SGM Sachsenheim in dieser Spielzeit für ganz oben reichen würde, war im Vorfeld zwar kein absolutes Muss, wurde aber im Kreis der Verantwortlichen bei einem optimalen Verlauf durchaus für möglich gehalten. Die Mannschaft ging mit einer ambitionierten, aber realistischen Prämisse an die Aufgabe heran. Jochen Folk gewährt einen Einblick in die ursprüngliche Zielsetzung: „Unser Saisonziel war Platz 1 bis 3, und bei optimalem Verlauf haben wir uns schon gute Chancen auf die Meisterschaft ausgerechnet.“

Konstanz und Nervenstärke in den direkten Duellen

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate die Beständigkeit der Mannschaft sowie die Fähigkeit, in den Topspielen die Big Points einzufahren. Besonders in den Partien gegen die unmittelbaren Rivalen zeigte das Team sein Meistergesicht. „Unsere Konstanz über die ganze Saison und drei Siege aus vier Spielen gegen die direkten Aufstiegskonkurrenten Iptingen und Lomersheim“, analysiert Trainer Jochen Folk die ausschlaggebenden Faktoren für den Titelgewinn.

Voller Fokus und mentale Stärke in kritischen Phasen

Auf dem Platz untermauerten die Spieler diesen Anspruch durch eine bemerkenswerte Einstellung und Disziplin. Das Team bewahrte auch in den engen und komplizierten Phasen der Begegnungen einen kühlen Kopf und konnte spielerisch zulegen, wenn es darauf ankam. Trainer Jochen Folk unterstreicht die charakterlichen Vorzüge seines Kaders: „Wir waren zu den Spielen bis auf wenige Ausnahmen immer voll fokussiert und konzentriert und haben auch in entscheidenden Spielphasen Nervenstärke gezeigt und konnten zulegen.“

Individuelle Reisepläne statt einer organisierten Abschlussfahrt

Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf steht für die Spieler bald die verdiente Erholung an, wobei eine gemeinsame, geschlossene Mannschaftsausfahrt in diesem Sommer wohl nicht stattfinden wird. Stattdessen zieht es Teile des Teams auf eigene Faust in den Süden. Bezüglich einer geplanten Abschlussfahrt erklärt Trainer Jochen Folk kurz: „Ich glaube, dass ein paar Spieler nach Mallorca fliegen werden.“

Die selbstverständliche Annahme des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob der Verein den sportlichen Schritt in die Kreisliga A auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Mannschaft ist das Erreichen der neuen Liga das logische Resultat einer harten Saisonarbeit. Auf die Frage nach der Zukunft in der höheren Liga entgegnet Trainer Jochen Folk unmissverständlich: „Ja, davon ist auszugehen.“

Bevorstehender personeller Umbruch im Meisterkader

Für die kommenden Aufgaben in der Kreisliga A laufen die Planungen hinter den Kulissen bereits an, doch konkrete Spielernamen oder feste Transfers möchte der Trainer zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vermelden. Dennoch steht fest, dass das Gesicht des Kaders angepasst wird. Trainer Jochen Folk erklärt den aktuellen Stand der Dinge: „Dazu kann man Stand heute noch nichts Konkretes sagen. Es wird aber Veränderungen geben.“

Das primäre Ziel für die Spielzeit 2026/2027

Mit dem Erreichen der Kreisliga A verändern sich naturgemäß auch die sportlichen Anforderungen an das Team. Für das anstehende Premierenjahr bleibt dier Trainer bodenständig und richtet den Fokus sachlich auf den Verbleib in der Liga. Trainer Jochen Folk gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Klassenerhalt als Aufsteiger.“