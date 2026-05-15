„Werden nichts verschenken“ – Letztes Landesliga-Spiel für Oberweikertshofen

Trainer Paolo Maiolo und die Spieler vom SC Oberweikertshofen. – Foto: Maximilian Merkl

Für mindestens ein Jahr wird es der letzte Auftritt in der Landesliga für den SC Oberweikertshofen sein. Am Samstag um 14 Uhr empfängt der schon als Liga-Schlusslicht feststehende SCO den TSV Rain/Lech. Für die Gäste geht es derweil noch um viel. Sie sind eines von vier Teams, das am letzten Spieltag noch den zweiten Tabellenplatz erobern kann, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Für Rain, das erst in der vergangenen Saison aus der Bayernliga abgestiegen ist, ist die direkte Rückkehr in Bayerns zweithöchste Liga das große Ziel.

Nicht nur deshalb sagt SCO-Trainer Paolo Maiolo: „Wir müssen uns auf ganz starke Rainer einstellen.“ Welche fußballerische Qualität in dem Team steckt, wurde vor allem seit dem Frühjahr deutlich. Mit neun Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen schlossen sie nach einer verkorksten Hinrunde zur Spitzengruppe auf.