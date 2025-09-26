"Werden Kaiserlinde in Topform brauchen"

Zuhause gegen den Bundesliga-Absteiger – die SV Elversberg erwartet am 7. Spieltag dieser Zweitliga-Saison wieder ein Highlight an der heimischen Kaiserlinde. Am Samstag, 27. September, empfängt die Elv von Trainer Vincent Wagner Holstein Kiel in der URSAPHARM-Arena in Elversberg, Spielbeginn ist um 13.00 Uhr.

Die Gäste aus dem Norden sind dabei zumindest punktemäßig noch etwas zäh in die neue Saison gestartet, haben sich dann aber schnell gesteigert. Zuletzt gewann Kiel zwei Mal in Folge ohne Gegentor beim FC Schalke 04 (1:0) und gegen den Karlsruher SC (3:0). „Es wird ein guter Gegner sein, der da auf uns zukommt. Holstein Kiel hat nicht umsonst letztes Jahr Bundesliga gespielt, mit Marcel Rapp haben sie auch einen sehr guten Trainer. Sie haben sich über die letzten drei, vier Jahre einfach gut entwickelt“, sagt SVE-Coach Wagner: „Sie hatten im Sommer auch einen etwas größeren Umbruch, haben sich jetzt aber immer mehr gefunden. Das erste Saison-Spiel lief für Kiel schon unglücklich, die Partie hätten sie nicht verlieren müssen. Danach sind sie immer besser in Schwung gekommen.“