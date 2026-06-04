Werden-Heidhausen oder Schönebeck: Showdown um den Klassenerhalt

Spannender könnte die Ausgangslage kaum sein. Wenn der SC Werden-Heidhausen am Sonntag die SG Essen-Schönebeck empfängt, geht es für beide Mannschaften um nicht weniger als den Verbleib in der Landesliga. Die SGS reist mit einem Punkt Vorsprung ins Löwental und würde bereits mit einem Unentschieden die Klasse halten. Werden-Heidhausen benötigt dagegen einen Sieg.
SCWH-Trainer Danny Konietzko blickt trotz der verpassten drei Punkte in Speldorf optimistisch auf das Saisonfinale. Der späte Ausgleich zum 2:2 habe gezeigt, „dass die Mannschaft bis zum Ende alles gibt“, sagte er gegenüber dem RevierSport. Dennoch überwog zunächst der Ärger über das Ergebnis. „Eigentlich war es unser bester Auftritt der Saison, aber wir konnten unsere Chancen nicht nutzen“, erklärte der Coach.
Von Rechenspielen will sich Konietzko jedoch nicht beeinflussen lassen. "Wir müssen uns mit der aktuellen Konstellation abfinden, schließlich haben wir immer noch alles in der eigenen Hand“, betonte er. Auch die Herangehensweise werde sich trotz der Ausgangslage nicht verändern. "Auf Unentschieden zu spielen, ist immer riskant.“
Besonders wichtig sei nun die Arbeit im mentalen Bereich. „Es spielt sich wahnsinnig viel im Kopf ab“, sagte Konietzko. Um den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen, verfolgt der erfahrene Trainer einen besonderen Ansatz: „Letztendlich musst du es als Bonusspiel sehen, was du spielen darfst und nicht musst.“ Seine Spieler sollen die Begegnung vielmehr als besondere Chance wahrnehmen. „Als wäre es ein Champions-League-Finale, was wir gewinnen wollen.“
Auch bei der SG Essen-Schönebeck steht die mentale Verfassung im Mittelpunkt. Trainer Olaf Rehmann ist überzeugt, dass der Showdown besonders über die mentale Komponente entschieden wird. "Der Großteil spielt sich im Kopf ab“, sagte der SGS-Coach vor dem Saisonfinale.
Der tabellarische Vorteil kommt für ihn dabei aber auch mit Abzügen. "Das ist ein Wettkampf mit fairen Vorzeichen. Heidhausen hat den Heimvorteil, uns würde ein Remis reichen. Insofern gleicht sich das aus“, erklärte der 45-Jährige.
Für die Schönebecker waren die vergangenen Wochen von starken Schwankungen geprägt. "Das war schon eine Achterbahn der Gefühle“, blickte Rehmann zurück. Umso größer sei die Erleichterung darüber, die Entscheidung am letzten Spieltag noch selbst beeinflussen zu können. "Wir sind dankbar, diese Möglichkeit noch zu haben.“
So treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die unterschiedlicher kaum unter Druck stehen könnten, deren Trainer aber dieselbe Erkenntnis teilen: Nicht taktische Feinheiten, sondern Mentalität und Nervenstärke werden darüber entscheiden, wer auch in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start gehen darf.