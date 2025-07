„Werden gut gerüstet sein“: ASV Dachau bereit für Projekt Aufstieg

Eine Woche vor dem Start in die neue Saison der Bezirksliga Nord testete der ASV Dachau zum letzten Mal seine Form. Beim 3:1-Erfolg gegen den SV Raisting hat noch nicht alles funktioniert, der Zweite der abgelaufenen Spielzeit hinterließ aber einen guten Eindruck. Entsprechend positiv fiel das Fazit von Trainer Matthias Koston nach der Begegnung aus: „Wir haben gesehen, was gut funktioniert, aber auch, wo es noch etwas hapert. Es war ein guter Test.”

Mit einem guten Start, denn ein Eigentor von Raistings Mathias Sedlmeier (4.) brachte den ASV früh in Führung. Die Gäste reagierten aber prompt auf den Rückschlag und glichen durch Frederik Specht aus (6.). Nach dem höhepunktreichen Auftakt waren die Dachauer das aktivere Team. Erfolgreiche Balleroberungen und Umschaltmomente waren Ausgangspunkt für aussichtsreiche Chancen. Sebastian Mack nutzte eine davon zum 2:1 (33.). Am Spielstand änderte sich vor der Pause und auch in den ersten Minuten danach nichts.