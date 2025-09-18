"Werden gewappnet sein" – Sportfreunde wollen Revanche für Pokal-Aus

Am Sonntag empfängt der FC Teutonia Weiden die Sportfreunde Düren – ein Duell mit Pokal-Vorgeschichte. Vor wenigen Wochen siegte Weiden im Mittelrheinpokal mit 3:1, diesmal geht es für beide Teams um wichtige Punkte in der Liga. Während Weiden den Schwung aus dem Sieg in Porz mitnehmen will, fordert Düren nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Pesch eine deutliche Leistungssteigerung.

Überschattet wurde der erste Saisonsieg von Teutonia Weiden durch die schwere Verletzung von Rudi Kiambeli, der sich beim 1:0 einen glatten Bruch des Schien- und Wadenbeins zugezogen hatte. "Er wurde direkt am Sonntag operiert und durfte gestern das Krankenhaus verlassen“, berichtete Weidens sportlicher Leiter Meik Kühnel. Trotz der Schocknachricht müsse sein Team den Blick nach vorne richten: „Wir haben das Training am Dienstag mit viel Vorfreude auf das kommende Spiel gegen Düren aufgenommen. Die Verletzung von Rudi ist schrecklich, und er bekommt von uns jegliche Unterstützung. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter unsere Hausaufgaben auf dem Platz erledigen.“

Aus dem Pokalduell seien die Eindrücke präsent: „Düren wird auf Wiedergutmachung aus sein – und wir werden gewappnet sein.“ Personell bleibt die Lage angespannt. Tim Middelhoven, Bekir Gediktas, Talha Varli und nun auch Rudi Kiambeli fallen aus. Hoffnung gibt es auf ein Comeback von Luca Barata und auf erste Minuten von Onur Alagöz.

Bei den Gästen herrscht nach dem Remis gegen Pesch kritische Selbstreflexion. "Es war ein qualitativ mittelmäßiges Spiel und wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben zu langsam gespielt, wir waren vor allem zu langsam im Kopf und haben viele Muster erkennen lassen, die wir oft schlecht machen. Darüber habe ich mich aufgeregt, weil die Fans kommen um uns Spielen zu sehen. Und nach so einem wirklich sehr, sehr guten Spiel von Porz, das natürlich mit einem unschönen Ende für uns ausgegangen ist, kommt dann so eine lahme Nummer gegen Pesch", fand Trainer Marcel Demircan deutliche Worte.

Demircan: "Ein schwer zu bespielender Gegner"

Die Trainingsintensität solle die Antwort liefern: „Ich erhoffe mir heute und Freitag zwei sehr intensive Einheiten – kurz, aber intensiv.“ Gegner Weiden sei ein von den Einzelspielern her sehr guter Kader. "Aufgrund des neuen Trainers und der neuen Konstellation wird es noch etwas dauern, bis sie sich richtig gefunden haben. Weiden wird auf lange Sicht im Mittelfeld dabei sein. Ein schwer zu bespielender Gegner. Wir sind im Pokal ausgeschieden, haben auch ein gutes Spiel gemacht, aber hinten raus war Weiden besser.“

Auch Demircan nahm die schwere Verletzung von Kiambeli zum Anlass für eine persönliche Botschaft: „Sowas ist natürlich immer schlimm, und tut auch den anderen Vereinen und uns weh, wenn man sowas liest. Gute Besserung an der Stelle.“

Mit Blick auf die Startelf ließ er aufgrund der nicht zufrieden stellenden Leistung vom Wochenende Veränderungen offen: „Ich gehe schwer davon aus, dass es Veränderungen gibt, aber es kann auch sein, dass ich gar nichts ändere. Das hängt wirklich davon ab, wie heute und morgen das Training läuft. Aber der Druck wird natürlich größer auf die Jungs, die dann von Anfang an spielen.“