"Werden Einspruch einlegen": Nettetal kämpft gegen Oberliga-Abstieg

Dank einer ordentlichen Rückrunde kletterte der SC Union Nettetal in der abgelaufenen Saison vom dem vorletzten und auf den 15. Tabellenplatz. Mit dem Neustart des KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein war dieser auch gleichbedeutend mit dem vierten Abstiegsplatz, doch hier scheiden sich offenbar die Geister. Nettetal möchte nach rechtlicher Beratung den Oberliga-Verbleib als 19. Team erzwingen.

Schon in den Tagen zuvor machte Abteilungsleiter Dirk Riether seinen Unmut gegenüber dem Fußballverband Niederrhein (FVN) öffentlich, demnach bemängelte er, dass der Abstieg seines Vereins in die Landesliga über die Presse und nicht verbandsseitig verkündet wurde. Über Umwege entschied deshalb auch der Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen über den Nettetaler Abstieg: Weil dieser ein Konzept für die Oberliga absegnete, übernahm der KFC den Startplatz der Nettetaler.

"Wir werden daher auch für die Oberliga melden, weil wir auch die Mannschaftsmeldung machen müssen. Sobald uns dann was Offizielles vorliegt, werden wir Einspruch dagegen einlegen", kündigte Riether weitere Konsequenzen an. "Es muss eine Härtefallregelung schnellstmöglich her. Wir sind voll in den Planungen für die neue Saison und haben durch die aktuelle Situation einen erheblichen finanziellen Schaden u.a. durch Sponsoren. Es kann nicht sein, dass das auf unsere Knochen ausgebadet wird, was der KFC Uerdingen verbockt hat."

Verband bleibt unbeeindruckt

In Person vom Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses, Wolfang Jades, hat der FVN auch schon auf den Nettetaler Protest reagiert: "Die Statuten besagen es: Nettetal ist abgestiegen. Wir werden auch keinem Absteiger offiziell zur neuen Spielklasse 'gratulieren'", sagt Jades und lässt dabei auch keinerlei Interpretationsspielraum. "Ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Es war seit dem Rückzug des KFC eigentlich vorne vornherein klar und auch in den Medien zu entnehmen, dass es vier Absteiger in der Oberliga Niederrhein geben wird."

Eine kurzfristige Auflösung des Konfliktes ist in Anbetracht der klar formulierten Positionen beider Seiten nur schwer vorstellbar. Das nächste Kapitel der öffentlichen Schlammschlacht wird jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht schon, wenn der FVN das offizielle Teilnehmerfeld für die Ober- und Landesliga bekanntgibt.