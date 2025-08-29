"Werden durch desolate Schiedsrichterentscheidung um Lohn gebracht"

Früher Druck der Gastgeber

Vor 2306 Zuschauern legte der VfR Aalen los wie die Feuerwehr. Schon in den ersten Minuten musste die Normannia zahlreiche Eins-gegen-eins-Duelle bestehen, um nicht früh in Rückstand zu geraten. „Starker Beginn von Aalen, wo wir viele 1-gegen-1-Duelle führen mussten“, sagte Trainer Zlatko Blaskic. Dass die Null lange hielt, war vor allem Yannick Ellermann zu verdanken, der mit zwei überragenden Paraden glänzte und seine Mannschaft im Spiel hielt.

Große Chance zur Führung

Nach rund 25 Minuten bot sich der Normannia die Riesenchance zum 1:0. Nach einem groben Patzer von Aalens Torwart Maximilian Otto landete der Ball bei Daniel Rapp. Doch statt ins leere Tor zu treffen, setzte er den Ball am Pfosten vorbei. „Die größte Chance hatten wir dann nach 25 Minuten durch Daniel Rapp – der einen bösen Fehler von Keeper Otto nicht im verwaisten Tor unterbringen konnte, sondern vorbeischoss“, ärgerte sich Blaskic. Bis zur Halbzeit blieb es ein intensives, ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Mutiger Auftritt nach der Pause

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte kam Aalen wieder mit viel Tempo, doch die Normannia verteidigte aufmerksam und stand kompakt. „Das Spiel haben wir dann beruhigen können – haben viele zweite Bälle gewonnen und Aalen vor große Probleme gestellt“, erklärte Blaskic. Die Gastgeber fanden kaum noch in die Partie, während sich die Normannia zunehmend in der gegnerischen Hälfte festsetzte.

Zwei große Chancen zur Führung

In dieser Phase hätte die Blaskic-Elf das Derby auf ihre Seite ziehen können. Niklas Hofmeister (75.) und Alexander Aschauer (78.) hatten sehr gute Möglichkeiten zur Führung. Doch wie schon in den vergangenen Wochen fehlte im entscheidenden Moment die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Umstrittene Rote Karte als Knackpunkt

Dann folgte die Szene, die das Spiel kippte. Nach einem Zweikampf mit Steffen Kienle zeigte Schiedsrichter Lauritz-Philipe Hafner in der 78. Minute Rot für Calvin Körner – eine Entscheidung, die für Fassungslosigkeit bei den Gästen sorgte. „Die Rote Karte für Calvin Körner nach dem Zweikampf gegen Kienle ist lächerlich und zerstört so ein intensives Spiel“, kritisierte Blaskic deutlich.

Späte Gegentore besiegeln die Niederlage

In Unterzahl war die Ordnung kurzzeitig weg, und Aalen nutzte das eiskalt aus. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis traf Oleksii Ohurtsov in der 80. Minute zum 1:0. Die Normannia warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, lief aber in der Nachspielzeit in einen Konter, den Sasa Maksimovic zum 2:0-Endstand verwandelte. „Mit der letzten Aktion laufen wir noch in einen Konter und gehen nach großem Kampf als Verlierer vom Platz“, so Blaskic.

Lob für die Mannschaft

Trotz der Enttäuschung fand der Trainer klare Worte des Respekts für sein Team: „Großes Lob an meine Mannschaft, sie hat leidenschaftlich gefightet, ein mutiges Spiel gemacht und ist Aalen auf Augenhöhe begegnet. Meine Spieler haben ihr Herz auf dem Platz gelassen und werden durch so eine desolate Schiedsrichterentscheidung um ihren Lohn gebracht.“

Kampf gegen Widerstände

Die Normannia sieht sich derzeit nicht nur sportlichen Herausforderungen gegenüber. „Wir müssen im Moment gegen viele Widerstände ankämpfen – das ist die Realität“, betonte Blaskic. Doch die Botschaft an das Team war klar: „Wir stehen aber wieder auf und versuchen es am Mittwoch gegen den VfR Mannheim erneut.“

Blick auf die Tabelle

Mit der Niederlage bleibt die Normannia nach fünf Spieltagen bei vier Punkten. Trotz des Rückschlags ist das Mittelfeld weiter in Reichweite, sodass ein Erfolg im kommenden Heimspiel wichtige Impulse setzen könnte.

Fokus auf Mannheim

Bereits am Mittwoch steht die nächste große Herausforderung an: Mit dem VfR Mannheim gastiert der Tabellendritte in Gmünd. Nach den kämpferisch starken, aber punktlosen Auftritten der letzten Wochen will die Normannia endlich wieder Zählbares einfahren.

Ausblick

Das Derby in Aalen hat gezeigt, dass die Normannia gegen die Spitzenteams der Liga mithalten kann. Nun gilt es, diesen Eindruck in Ergebnisse umzumünzen. Gegen Mannheim braucht es die gleiche Leidenschaft, die gleiche Disziplin – und das Quäntchen Glück, das in Aalen fehlte. Die Mannschaft will ihren Fans zeigen, dass sie trotz aller Rückschläge weiter bereit ist, alles zu geben, um in der Oberliga zu bestehen.