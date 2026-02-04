Werden die Top-Talente in der Region immer weniger?

Johannes Ederer ist seit Dezember 2016 DFB-Stützpunktkoordinator für Ostbayern – Foto: Melanie Brodeßer

Johannes, die höherklassigen Vereine in Niederbayern klagen immer mehr darüber, dass die Region fast keine Spieler mehr für Viert- oder Fünftligafußball hergibt. Woran liegt das deiner Meinung nach? Mit Deggendorf und Landshut bestehen zwei BFV-Leistungszentren im Bezirk, aber das nächste Bundesliga-Leistungszentrum liegt mit dem SSV Jahn Regensburg in der Oberpfalz Johannes Ederer (36): Aus meiner Sicht haben wir bei uns in Ostbayern sehr viele Talente, für die unterschiedlichsten Leistungsklassen. Wir hatten gerade erst am Wochenende ein U14-Turnier, bei dem wir Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, den Hamburger SV oder Slavia Prag geschlagen haben – mit Spielern aus Bernried, Frauenau, Thyrnau oder Kirchdorf. Ein weiterer Junge dieses Teams spielt nach wie vor beim SV Kirchberg vorm Wald. Auch in anderen Jahrgängen können wir auf ähnliche Erfolge blicken. Jährlich wechseln etwa 30-35 Spieler in eines der 58 anerkannten DFB/DFL-Leistungszentren. Oftmals ist der letzte Schritt in den Profibereich zu groß und sie kehren gut ausgebildet in die Regionen zurück. In den Bayernauswahlen stellen wir die meisten Spieler ab, mit vielen Jungs und Mädchen aus Niederbayern. Die Talente sind also definitiv vorhanden. Ich verstehe die Rückmeldungen einiger großer Vereine aus der Region sehr gut. Die Anforderungen in diesen Ligen sind hoch – und mit jedem Schritt nach oben steigen die Erwartungen: an die Vereine, an das Umfeld und natürlich auch an die Spieler selbst. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft, und das spüren wir auch im Fußball. Viele junge Erwachsene zieht es früher und häufiger in die großen Städte. Dazu kommt, dass immer weniger bereit sind, über einen langen Zeitraum mit echter Geduld, Fleiß und Leidenschaft diesem Niveau gerecht zu werden. Das führt automatisch dazu, dass der Konkurrenzkampf um die Talente härter wird. Spieler wissen heute sehr genau, welchen Marktwert sie haben, und treten deutlich selbstbewusster auf als noch vor einigen Jahren. Auf der anderen Seite stehen die Vereine vor der Frage: Investieren wir kurzfristig in Spieler von außerhalb, um sofort Erfolg zu haben? Oder setzen wir bewusst auf Talente aus der eigenen Region und verfolgen damit eine längerfristige, nachhaltigere Strategie? Diese Entscheidung kann und muss jeder Verein für sich treffen. Gerade aber unsere Aushängeschilder haben bewiesen, dass man mit Spielern aus der Region die größten Erfolge feiern kann.

Im Kinder- und Jugendfußball kam es zu den letzten Jahren zu einigen Reformen, beispielsweise Mini-Fußball. An der Basis gibt es Kritik an diesen Spielformen, zum Teil sogar Ablehnung. Kannst du das nachvollziehen?

Ich glaube, dass es etwas ganz Natürliches ist, neue Sachen zunächst etwas kritischer zu beäugen und nicht alles sofort zu übernehmen. Manchmal dauert es auch ein wenig, bis man die Entwicklungen spürt und sieht. Ein gutes Beispiel war die Umstellung von Elf-gegen-Elf mit Großtoren auf Neun-gegen-Neun mit Jugendtoren im D-Juniorenbereich vor mehr als zehn Jahren. Auch da gab es am Anfang Gegenwind und Unverständnis, heutzutage ist es nicht nur etabliert, sondern auch längst akzeptiert und positiv übernommen worden. Aus den persönlichen Gesprächen mit vielen Vereinsvertretern habe ich mitgenommen, dass es weniger um die Inhalte als vielmehr um die praktische Umsetzung mancher Themen geht, beispielsweise wie Spieltage angesetzt werden und wie die grundsätzliche Organisation von statten geht. Da können wir in der Kombination aus DFB und BFV auch sicherlich noch einige Punkte verbessern. Inhaltlich sind die Veränderungen und Anpassungen für mich alternativlos, weil sie nachweislich das Spiel selbst als auch die Zahl der geförderten Spieler merklich verbessern. Ich würde dazu gerne noch eine Anekdote anbringen: Durch meinen Job beim DFB habe ich auch das Privileg, mir Fördersysteme in anderen Sportarten und insbesondere im Ausland anzusehen. Wenn ich dort von unseren "Neuerungen“ berichte, werde ich meistens belächelt – denn im Ausland spielen sie mit diesen Anpassungen bereits seit Jahren und Jahrzehnten und sind eher verwundert, dass es diese Inhalte bei uns in Deutschland erst jetzt gibt.





Auch in der Trainingsgestaltung der Stützpunkte ist es zu Veränderungen gekommen. Wohin geht der Trend im Nachwuchsfußball?

Wir haben in den Stützpunkten schon von Anbeginn mit vielen der Inhalte gearbeitet, die heute unter der "Trainingsphilosophie Deutschland“ durch unseren Direktor Hannes Wolf zusammengefasst sind und die auch die Grundlage für die Anpassungen im Kinder- und Jugendfußball bilden. Für uns sind die Änderungen daher gering, wenngleich es natürlich wichtig ist, den Fokus aller Beteiligten auf gewisse Kernelemente zu richten und vor allem auch die Inhalte an den DFB-Stützpunkten vorzuleben. Der Spieler von heute möchte ein Training, das ihm Spaß macht, aber auch richtig fordert. Für uns sind ein hoher Spielanteil, viele Wettkämpfe, hohe Intensität und viele Wiederholungen wichtig. Und wir möchten den Einzelnen in den Vordergrund stellen und ihn ganz individuell in seiner persönlichen Entwicklung unterstützen und begleiten. Dafür brauchen wir neben all dem sportlichen Know-How vor allem Trainer, die junge Menschen führen und eine gute Beziehung zu ihren Spielern pflegen. Am Ende geht es weniger um Fußball als viel mehr darum, dass die Spieler gute Typen werden – und dafür sind die Trainer und Funktionäre der Schlüssel zum Erfolg.







»Im Alter von neun oder zehn Jahren braucht eigentlich kein Spieler zu wechseln«







Es gibt aber nicht nur mehr Befürworter des ganzen Systems. Manche Kinder vollziehen zum Teil mit 9 oder 10 Jahren ihren ersten Vereinswechsel und im D- und C-Jugendbereich haben manche große Vereine etliche Teams im Spielbetrieb, während es für die Dorfvereine immer schwieriger wird, überhaupt noch Nachwuchsmannschaften stellen zu können. Wie stehst du dieser Problematik gegenüber?

Für die Talententwicklung sind Faktoren wie die Trainingsqualität und -häufigkeit, die Qualität der Mit- und Gegenspieler und ganz besonders die Trainerqualität entscheidend, aber auch soziale Faktoren wie das soziale Miteinander mit Freunden oder logistische Themen wie beispielsweise die Zeit zum und vom Training nach Hause. Dazu kommt die jeweilige Persönlichkeit des einzelnen Spielers sowie die Bedingungen im Umfeld mit Freunden, Familie oder Schule. Jede Ebene, ob kleiner oder großer Verein, bringt ganz unterschiedliche Faktoren ein und Vor- und Nachteile mit sich. Das Thema der von dir angesprochenen frühen und vielen Wechsel sehen wir als Verband kritisch und wir versuchen, mit verschiedenen Maßnahmen darauf einzuwirken. Im Alter von neun oder zehn Jahren braucht eigentlich kein Spieler zu wechseln, zumindest nicht aus sportlichen Gründen. Auch danach gilt – für das jeweilige Level – der Grundsatz, möglichst lange möglichst heimatnah zu spielen. Wir stehen auch mit den lokalen Groß- und Profivereinen im Austausch und versuchen, für die Perspektive der kleineren Vereine zu sensibilisieren, umgekehrt auch den Vereinen an der Basis die Vorzüge der Ausbildung in den größeren Vereinen näher zu bringen. Oft sind diese Gespräche wertvoll, weil sie ein Verständnis füreinander schaffen und die Themen oft ähnlich sind, nur in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir sollten aber auch ehrlich sein, dass für besonders talentierte und ehrgeizige Spieler ein Wechsel zum richtigen Zeitpunkt zum höherklassigen Verein wichtig sein kann und notwendig ist, zumindest dann, wenn der Spieler für sich anstrebt, möglichst hochklassig zu spielen oder in Richtung eines Profivereins zu wechseln. Auch wenn das dann für den kleineren Verein erstmal schwierig ist, darf man nicht vergessen: Das Gros der Spieler wird nicht Profi und auch nur die allerwenigsten Spieler spielen in der vierten oder fünften Liga. Die Mehrheit der Spieler kehrt gut ausgebildet an die Basis zurück, übernimmt in der Mannschaft sportlich tragende Rollen und bringt sich oft auch über das Sportliche hinaus in den Verein ein.

Diskutieren kann man sicherlich über die Altersbegrenzung. Ist es sinnvoll und vor allem zeitgemäß, dass Spieler mit 18 Jahren noch in der Jugend spielen. Wäre es nicht besser, eine Senkung um zumindest eine Jahrgangsstufe anzustoßen?

Ich verstehe den Wunsch vieler Vereine, auch ohne Beschränkungen auf U 18- oder vielleicht sogar U 17-Spieler zurückgreifen zu können. Gerade bei uns in den ländlichen Regionen spüren die Vereine auf allen Ebenen die bereits angesprochenen gesellschaftlichen Veränderungen und viele Vereine müssen mit großem Aufwand darum kämpfen, ihre Mannschaften im Spielbetrieb zu halten. Aus sportlicher Sicht ist das frühe Mitwirken im Seniorenbereich für einige Spieler sicherlich möglich und förderlich, für andere Spieler ist die Zeit in der Jugend für ihre persönliche Entwicklung enorm wichtig. Eine generelle Abschaffung der A-Junioren halte ich persönlich deshalb für falsch, vielleicht gibt es aber auch sinnvolle Kompromisse und Alternativen, die den Vereinen an der Basis helfen könnten und beide Wege – Jugend und Senioren – ermöglichen.







»Ich verstehe den Wunsch vieler Vereine, auch ohne Beschränkungen auf U 18- oder vielleicht sogar U 17-Spieler zurückgreifen zu können«





Du feierst heuer dein zehnjähriges Dienstjubiläum als DFB-Stützpunktkoordinator für Ostbayern. Was ziehst du für deine bisherige Amtszeit für ein Fazit?

Mir steht es nicht zu, über meine eigene Arbeit zu urteilen. Mir macht die Tätigkeit weiterhin Spaß wie am ersten Tag und ich erachte es als großes Privileg, dass ich als Trainer aus Ostbayern hauptamtlich im Fußball arbeiten darf, das hätte ich mir nie erträumt. Egal ob in der täglichen Arbeit mit meinen 54 DFB-Stützpunkttrainern und den Zusatztrainern, egal ob auf dem Platz mit den größten Talenten unserer Region, ob im Austausch mit den Vereinen, den Profivereinen, den Schulen oder den Eltern, der Job ist unheimlich vielfältig und spannend. Durch die Hospitationen bei Vereinen oder bei unseren U-Nationalmannschaften, das Trainieren unserer Ostbayern- oder von Bayernauswahlteams oder etwa durch die A+ Lizenz habe ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Das ist auch wichtig, denn es ist eine große Verantwortung und Aufgabe, unsere Heimatregion möglichst positiv zu vertreten. Das gelingt uns glaube ich auch an vielen Stellen ganz ordentlich, gleichzeitig ist manches aufgrund der Größe des Gebiets und den zahlreichen Aufgaben nicht immer machbar. Besonders freut mich, dass in den Bezirks-, Landes- und Bayernligen mittlerweile viele Trainer aktiv sind, die zuvor bei uns in Ostbayern an den Stützpunkten aktiv waren und umgekehrt auch sehr viele Trainer, Sportliche Leiter und Funktionäre den Austausch mit uns suchen. Durch solche Themen oder auch die positiven Ergebnisse bei unseren Auswahlteams sind wir für die Öffentlichkeit sichtbar – und profitieren alle gegenseitig vom guten Miteinander. Wir werden auch in der Zukunft fleißig sein, unseren Ehrgeiz beibehalten und alles dafür tun, Ostbayern weiter nach vorne zu bringen.





Abschließende Frage: Welchen Rat kannst du kleinen Vereinen geben, um sportlich überlebensfähig zu bleiben?

Puh, das ist eine große Frage. Ich würde alles dafür tun, meinen Verein gesellschaftlich so attraktiv wie möglich zu gestalten und sportlich den Aktiven die Vorzüge des Sporttreibens und des Miteinanders aufzuzeigen – und nicht immer nur die Abwägung von Aufwand und Ertrag. Und ich würde in jedem Fall möglichst viel Zeit und Herzblut in die Ausbildung und Förderung von jungen Menschen stecken, auch wenn man diese Ergebnisse nicht sofort sieht. Die Jugend ist unsere Zukunft.