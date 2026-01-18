Marcel Demircan und die Sportfreunde Düren wollen in der Vorbereitung hart für den Klassenerhalt arbeiten. – Foto: Christian Kreuer

"Werden die Klasse nicht halten, weil wir uns alle so lieb haben" Marel Demircan, Trainer der Sportfreunde Düren, über die Vorrunde, die Probleme und die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga SF Düren Marcel Demircan

Als Meister der Landesliga Staffel 2 waren die Sportfreunde Düren im Sommer 2025 mit großer Vorfreude in die Mittelrheinliga gestartet. Der Auftakt hätte dabei kaum besser verlaufen können: Ein Derbysieg gegen den 1. FC Düren sorgte früh für Euphorie. Doch die Realität der neuen Spielklasse holte den Aufsteiger schnell ein. Zur Winterpause steht das Team von Cheftrainer Marcel Demircan (37) mit sieben Punkten aus 15 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Zähler. Acht Niederlagen in Serie vor der Winterpause und bereits 50 Gegentore – die zweitschwächste Defensive der Liga – verdeutlichen die prekäre Lage.

Rückblickend macht Demircan den Verlauf der Hinrunde an mehreren Faktoren fest. Der Derbysieg sei weniger Ausdruck sportlicher Dominanz als vielmehr ein emotionaler Ausreißer gewesen. „Ehrlich gesagt hat in der Vorbereitung nicht viel darauf hingedeutet, dass wir das Stadtderby gewinnen würden. Aber wie es in Derbys oft der Fall ist, können Kleinigkeiten das Spiel kippen. In diesem Fall war es die Rote Karte gegen den gegnerischen Torwart. Zusammen mit der Unterstützung unserer treuen Fans hat das bei uns enorme Energie freigesetzt. Am Ende war es eine reine Willensleistung“, erklärt der Coach. Demircan: "Diese Erkenntnis musste ich schmerzlich machen" Ein zentrales Problem sieht Demircan in der Kaderfindung. Mit einem großen Aufgebot von 24 Feldspielern und drei Torhütern sei es nicht gelungen, frühzeitig eine klare Struktur zu entwickeln. „Das ist für ein Trainerteam einerseits reizvoll und grundsätzlich wünschenswert, birgt aber auch die Gefahr, zu viel auszuprobieren. Mir sind Namen relativ egal. Meine Philosophie ist es, die Spieler einzusetzen, die es sich verdienen“, sagt Demircan – räumt aber ein, dass genau dieser Ansatz in der Mittelrheinliga an Grenzen gestoßen sei. „Darunter haben Aspekte wie Eingespieltheit, positionsspezifisches Verhalten, Vertrauen und klare Abläufe gelitten – Faktoren, die in der Mittelrheinliga unverzichtbar sind. Diese Erkenntnis musste ich für mich schmerzlich machen. Fairness ist gut, Punkte sind besser.“

Hinzu kamen unglückliche Spielverläufe und ein ungünstiger Spielplan. „Gegen Weiden laufen wir zweimal allein auf das Tor zu, gegen Porz führen wir in der 78. Minute mit 3:1 und fahren am Ende mit null Punkten nach Hause“, erinnert sich Demircan. Zum Ende der Hinrunde warteten zudem fast ausschließlich Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. „Wenn man als Aufsteiger dann gegen Frechen, Hohkeppel, Bergisch Gladbach, Fortuna oder Wegberg unter Druck und ohne Selbstvertrauen antreten muss, ist ein Sieg kaum zu erwarten. Trotzdem haben uns die Spiele gegen Frechen und Bergisch Gladbach Hoffnung gegeben.“ Arbeit bis an die Schmerzgrenze Neben der körperlichen Komponente rückt Demircan auch das Zwischenmenschliche in den Fokus. „Es herrscht keine Weltuntergangsstimmung, aber mir gefällt hier und da der Ton innerhalb der Mannschaft nicht.“ Gleichzeitig spürt er eine neue Energie. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, die Jungs haben Lust, ich selbst konnte meinen Akku wieder aufladen und versuche, der Mannschaft Hoffnung zu vermitteln.“ Klar ist für ihn jedoch auch: „Wir werden die Klasse nicht halten, weil wir uns alle so lieb haben, sondern nur durch harte, ehrliche Arbeit bis an die Schmerzgrenze. Ich weiß, dass das nicht jedem gefallen wird – vielleicht danken sie mir im Sommer dafür.“