»Werden definitiv nichts herschenken«: SVL fordert die 60er Weißenburg kämpft um den direkten Klassenerhalt +++ Lauterhofen trotz Abstiegsfrust kämpferisch +++ Brisantes Duell im Tabellenkeller von Marco Baumgartner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Für den TSV 1860 Weißenburg um Dragan Lazarevic (Nr. 8, Bildmitte) geht es gegen den SV Lauterhofen und wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt. – Foto: Wolfgang Zink

Am vorletzten Spieltag der Landesliga Nordost spitzt sich der Überlebenskampf für den TSV 1860 Weißenburg drastisch zu. Die Mittelfranken empfangen den Tabellensiebzehnten SV Lauterhofen und stehen unter massivem Siegzwang, um den drohenden Gang in die Relegationsmühle noch abzuwenden. Während Weißenburg jeden Punkt benötigt, geht es für die Gäste darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden – oder bei einer möglichen Sondersituation um Gutenstetten doch noch bereitzustehen.

Rückblick: Lauterhofener Offensiv-Spektakel im Hinspiel Die erste Begegnung der Saison war eine klare Angelegenheit für die Oberpfälzer. Vor über 260 Zuschauern dominierte der SVL und siegte deutlich mit 4:1. Fabian Scherer (17., 90.+2) und Daniel Geitner (37.) legten den Grundstein, ehe Alexander Wastl (76.) den Deckel draufmachte. Weißenburg fand durch Marlon Schissler (55.) zwar kurzzeitig zurück ins Spiel, schwächte sich durch eine Rote Karte für Ermal Sahitaj (91.) jedoch selbst. Weißenburg: Mit Ehrgeiz gegen den Relegationsfluch Der TSV Weißenburg rangiert derzeit auf Platz 16 und hat einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Trainer Christian Leibhard zeigt sich dennoch kämpferisch: „Wir sind weiterhin gewillt, die Klasse ohne Relegation zu halten. Natürlich ist der Druck da, aber die Stimmung ist weiterhin gut und der Ehrgeiz ist vorhanden. An sich ist die Situation nicht neu für uns, die letzten Jahre waren ebenfalls immer spannend bis zum Ende.“ Leibhard erwartet trotz der tabellarischen Situation der Gäste keinen lockeren Spaziergang: „Auch wenn der SVL vermutlich schon abgestiegen ist, waren sie in den Spielen immer ein guter Gegner, die über eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen. Und genau aus diesem Grund sind wir uns auch sicher, dass sie trotzdem alles geben werden. Wir wollen und müssen gewinnen.“

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr TSV 1860 Weißenburg Weißenburg SV Lauterhofen Lauterhofen 17:00 PUSH