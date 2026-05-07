»Werden definitiv nichts herschenken«: SVL fordert die 60er

Am vorletzten Spieltag der Landesliga Nordost spitzt sich der Überlebenskampf für den TSV 1860 Weißenburg drastisch zu. Die Mittelfranken empfangen den Tabellensiebzehnten SV Lauterhofen und stehen unter massivem Siegzwang, um den drohenden Gang in die Relegationsmühle noch abzuwenden. Während Weißenburg jeden Punkt benötigt, geht es für die Gäste darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden – oder bei einer möglichen Sondersituation um Gutenstetten doch noch bereitzustehen.
Die erste Begegnung der Saison war eine klare Angelegenheit für die Oberpfälzer. Vor über 260 Zuschauern dominierte der SVL und siegte deutlich mit 4:1. Fabian Scherer (17., 90.+2) und Daniel Geitner (37.) legten den Grundstein, ehe Alexander Wastl (76.) den Deckel draufmachte. Weißenburg fand durch Marlon Schissler (55.) zwar kurzzeitig zurück ins Spiel, schwächte sich durch eine Rote Karte für Ermal Sahitaj (91.) jedoch selbst.
Der TSV Weißenburg rangiert derzeit auf Platz 16 und hat einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Trainer Christian Leibhard zeigt sich dennoch kämpferisch: „Wir sind weiterhin gewillt, die Klasse ohne Relegation zu halten. Natürlich ist der Druck da, aber die Stimmung ist weiterhin gut und der Ehrgeiz ist vorhanden. An sich ist die Situation nicht neu für uns, die letzten Jahre waren ebenfalls immer spannend bis zum Ende.“ Leibhard erwartet trotz der tabellarischen Situation der Gäste keinen lockeren Spaziergang: „Auch wenn der SVL vermutlich schon abgestiegen ist, waren sie in den Spielen immer ein guter Gegner, die über eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen. Und genau aus diesem Grund sind wir uns auch sicher, dass sie trotzdem alles geben werden. Wir wollen und müssen gewinnen.“
Beim SV Lauterhofen herrscht nach einer ernüchternden Serie und vielen Verletzungen Realismus, aber kein Resignationsgeist. Der sportliche Leiter Achim Meyer, der zuletzt selbst eine umstrittene Rote Karte sah, blickt auf die Situation: „Am Ende ist es jetzt so, wie es ist – sehr, sehr schade, natürlich auch ein Stück weit traurig, weil es einfach weh tut, wenn man täglich alles dafür gibt.“ Trotz der Enttäuschung stellt er klar: „Trotzdem werden wir definitiv nichts herschenken. Wir werden unser Bestes geben und wollen die letzten beiden Landesliga-Spiele nochmal richtig genießen und das Maximum rausholen.“ Sollte sich durch den möglichen Rückzug anderer Teams eine Hintertür öffnen, will der SVL da sein: „Sollte sich in irgendeiner Form eine Möglichkeit ergeben – wie auch immer die aussieht – dann werden wir zu 100 Prozent bereit sein.“
Weißenburg (34 Punkte) muss auf Patzer der Konkurrenz aus Buch und Gutenstetten (beide 35 Punkte) hoffen und gleichzeitig die eigenen Hausaufgaben erledigen. Lauterhofen (24 Punkte) ist sportlich kaum noch zu retten, will aber den Charakter der Mannschaft unter Beweis stellen.
Personalien: Beim TSV Weißenburg liegt der Fokus auf der taktischen Ausrichtung, um die Defensive nach Fehlern im letzten Spiel zu stabilisieren. Lauterhofen reist stark ersatzgeschwächt an: Neben den Langzeitverletzten fehlt nun auch Christian Meyer (Muskelverletzung), zudem muss Achim Meyer selbst nach seinem Platzverweis zusehen.
Die weiteren Spiele des 33. Spieltags: