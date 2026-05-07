 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

»Werden definitiv nichts herschenken«: SVL fordert die 60er

Weißenburg kämpft um den direkten Klassenerhalt +++ Lauterhofen trotz Abstiegsfrust kämpferisch +++ Brisantes Duell im Tabellenkeller

von Marco Baumgartner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Für den TSV 1860 Weißenburg um Dragan Lazarevic (Nr. 8, Bildmitte) geht es gegen den SV Lauterhofen und wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt.
Für den TSV 1860 Weißenburg um Dragan Lazarevic (Nr. 8, Bildmitte) geht es gegen den SV Lauterhofen und wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt. – Foto: Wolfgang Zink

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FSV Bruck
Quelle Fürth

Am vorletzten Spieltag der Landesliga Nordost spitzt sich der Überlebenskampf für den TSV 1860 Weißenburg drastisch zu. Die Mittelfranken empfangen den Tabellensiebzehnten SV Lauterhofen und stehen unter massivem Siegzwang, um den drohenden Gang in die Relegationsmühle noch abzuwenden. Während Weißenburg jeden Punkt benötigt, geht es für die Gäste darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden – oder bei einer möglichen Sondersituation um Gutenstetten doch noch bereitzustehen.

Rückblick: Lauterhofener Offensiv-Spektakel im Hinspiel

Die erste Begegnung der Saison war eine klare Angelegenheit für die Oberpfälzer. Vor über 260 Zuschauern dominierte der SVL und siegte deutlich mit 4:1. Fabian Scherer (17., 90.+2) und Daniel Geitner (37.) legten den Grundstein, ehe Alexander Wastl (76.) den Deckel draufmachte. Weißenburg fand durch Marlon Schissler (55.) zwar kurzzeitig zurück ins Spiel, schwächte sich durch eine Rote Karte für Ermal Sahitaj (91.) jedoch selbst.

Weißenburg: Mit Ehrgeiz gegen den Relegationsfluch

Der TSV Weißenburg rangiert derzeit auf Platz 16 und hat einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Trainer Christian Leibhard zeigt sich dennoch kämpferisch: „Wir sind weiterhin gewillt, die Klasse ohne Relegation zu halten. Natürlich ist der Druck da, aber die Stimmung ist weiterhin gut und der Ehrgeiz ist vorhanden. An sich ist die Situation nicht neu für uns, die letzten Jahre waren ebenfalls immer spannend bis zum Ende.“ Leibhard erwartet trotz der tabellarischen Situation der Gäste keinen lockeren Spaziergang: „Auch wenn der SVL vermutlich schon abgestiegen ist, waren sie in den Spielen immer ein guter Gegner, die über eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen. Und genau aus diesem Grund sind wir uns auch sicher, dass sie trotzdem alles geben werden. Wir wollen und müssen gewinnen.“

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
17:00

Lauterhofen: Stolz trotz drohendem Rückschlag

Beim SV Lauterhofen herrscht nach einer ernüchternden Serie und vielen Verletzungen Realismus, aber kein Resignationsgeist. Der sportliche Leiter Achim Meyer, der zuletzt selbst eine umstrittene Rote Karte sah, blickt auf die Situation: „Am Ende ist es jetzt so, wie es ist – sehr, sehr schade, natürlich auch ein Stück weit traurig, weil es einfach weh tut, wenn man täglich alles dafür gibt.“ Trotz der Enttäuschung stellt er klar: „Trotzdem werden wir definitiv nichts herschenken. Wir werden unser Bestes geben und wollen die letzten beiden Landesliga-Spiele nochmal richtig genießen und das Maximum rausholen.“ Sollte sich durch den möglichen Rückzug anderer Teams eine Hintertür öffnen, will der SVL da sein: „Sollte sich in irgendeiner Form eine Möglichkeit ergeben – wie auch immer die aussieht – dann werden wir zu 100 Prozent bereit sein.“

Tabellarische Ausgangslage und Personal

Weißenburg (34 Punkte) muss auf Patzer der Konkurrenz aus Buch und Gutenstetten (beide 35 Punkte) hoffen und gleichzeitig die eigenen Hausaufgaben erledigen. Lauterhofen (24 Punkte) ist sportlich kaum noch zu retten, will aber den Charakter der Mannschaft unter Beweis stellen.

Personalien: Beim TSV Weißenburg liegt der Fokus auf der taktischen Ausrichtung, um die Defensive nach Fehlern im letzten Spiel zu stabilisieren. Lauterhofen reist stark ersatzgeschwächt an: Neben den Langzeitverletzten fehlt nun auch Christian Meyer (Muskelverletzung), zudem muss Achim Meyer selbst nach seinem Platzverweis zusehen.

Die weiteren Spiele des 33. Spieltags:

Morgen, 19:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
19:00

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
16:00

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
14:00

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
14:00

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
17:00

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
14:00

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
15:00