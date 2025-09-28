„Werden bald erfolgreich sein“ – Eichenau holt nur einen Punkt im Kellerduell

Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht für den FC Eichenau weiter. Immerhin hat das Team jetzt den letzten Tabellenplatz verlassen.

Eichenau – Auch im neunten Anlauf reichte es nicht zu einem Sieg für den FC Eichenau. Im Kellerduell gegen den TSV Gilching II musste sich die Mannschaft von FC-Trainer Sebastian Schmeiser mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden begnügen. Durch den Punktgewinn gaben die Starzelbacher die Rote Laterne an Jahn Landsberg ab, die Schmeiser-Crew rangiert aber weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Nervös wird man trotz der Tabellensituation beim FC Eichenau nicht. „Wir bleiben weiter bei uns. Die Mannschaft arbeitet gut“, versuchte Schmeiser der Punkteteilung etwas Positives abzugewinnen. Vor allem im Spiel gegen den Ball sah Schmeiser viel Gutes, immerhin haben die Gilchinger auch „viel individuelle Qualität“, wie der 33-Jährige anmerkte.

Dass die Eichenauer auch Fußball spielen können, bewiesen sie nach einer halben Stunde. Mit einem sehenswerten Chipball bugsierte Nico Stotz das Spielgerät über die Gilchinger Abwehrreihe, Richard Jackes entwischte seinem Gegenspieler und düpierte Gilchings Schlussmann Tobias Höllrich. In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel, das größtenteils zwischen den Strafräumen stattfand. Eichenaus aus der A-Klassen-Mannschaft beförderter Schlussmann Tobias Brendel erlebte lange Zeit einen ruhigen Nachmittag. Um ein Haar hätte der 23-jährige Keeper sein Kreisliga-Debüt gekrönt. Doch beim Elfer gegen Joshua Nowood ahnte Brendel zwar die Ecke, blieb aber dennoch nur zweiter Sieger (77.).

Der jungen Eichenauer Mannschaft, mit Luis Jund, Noah Szantho von Radnoth und Fabian Lang standen drei U19-Akteure in der Startformation, fehlte die Cleverness. Auch in personeller Überzahl – Gilchings Julian Mayr sah in der 50. Minute eine Zeitstrafe, Felix Sambs nach 77 Minuten die Ampelkarte – gelang den Starzelbachern nichts Zählbares. „Es fehlte die Klarheit“, sagte Schmeiser. Trotz der tabellarischen Schieflage bleibe er zuversichtlich. „Wir befinden uns im Umbruch. Wir werden bald erfolgreich sein.“ (Dirk Schiffner)