"Werden alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen"

Während der FC Wenden wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln will, kämpft der MTV Hondelage um die Absicherung des vierten Tabellenplatzes. Zudem steht bei den Gästen Torjäger Michel Broders im Fokus.
Mit dem überzeugenden 6:2-Erfolg gegen den VfL Leiferde hat sich der FC Wenden am vergangenen Spieltag Luft im Tabellenkeller verschafft. Die Mannschaft steht derzeit mit 35 Punkten auf Rang zehn und konnte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Besonders offensiv präsentierte sich das Team zuletzt in guter Verfassung. Gegen Leiferde trafen Machus, Eilers mit einem Doppelpack, Wirgau, Müller und Mainz.
Nun wartet mit dem MTV Hondelage allerdings eine deutlich schwierigere Aufgabe. Die Gäste belegen mit 42 Punkten Rang vier der Tabelle und gehören weiterhin zu den stärksten Mannschaften der Liga. Das Hinspiel entschied Hondelage klar mit 4:1 für sich. Damals trafen Heidenreich sowie Michel Broders doppelt, während Bernsee zwischenzeitlich für Wenden verkürzt hatte.
Der MTV Hondelage reist allerdings nicht ohne Druck an. Nach der klaren 0:3-Niederlage beim FC Heeseberg will die Mannschaft eine Reaktion zeigen, um den vierten Tabellenplatz zu behaupten. Trainer Rafael Schindzielorz erwartet dabei trotz der jüngsten Niederlage eine intensive Begegnung.
„Personal sieht es zum Glück wieder etwas besser aus. Mit Wenden wartet ein sympathischer Gegner auf uns, mit denen wir immer schöne Spiele haben. Deswegen hoffe ich auch, dass Wenden sich rettet. Trotzdem werden wir alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Schindzielorz vor der Partie.
Zudem verfolgt Hondelage noch ein persönliches Ziel: Angreifer Michel Broders soll im Rennen um die Torjägerkrone weiter Boden gutmachen. „Wir möchten unseren vierten Platz behalten und Michel Broders zum Torschützenkönig machen. Dafür brauchen wir aber eine andere Leistung als in Heeseberg“, erklärte Schindzielorz.