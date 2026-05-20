"Werden alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen"

– Foto: Volkhard Patten

Während der FC Wenden wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln will, kämpft der MTV Hondelage um die Absicherung des vierten Tabellenplatzes. Zudem steht bei den Gästen Torjäger Michel Broders im Fokus.

Mit dem überzeugenden 6:2-Erfolg gegen den VfL Leiferde hat sich der FC Wenden am vergangenen Spieltag Luft im Tabellenkeller verschafft. Die Mannschaft steht derzeit mit 35 Punkten auf Rang zehn und konnte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Besonders offensiv präsentierte sich das Team zuletzt in guter Verfassung. Gegen Leiferde trafen Machus, Eilers mit einem Doppelpack, Wirgau, Müller und Mainz.

Nun wartet mit dem MTV Hondelage allerdings eine deutlich schwierigere Aufgabe. Die Gäste belegen mit 42 Punkten Rang vier der Tabelle und gehören weiterhin zu den stärksten Mannschaften der Liga. Das Hinspiel entschied Hondelage klar mit 4:1 für sich. Damals trafen Heidenreich sowie Michel Broders doppelt, während Bernsee zwischenzeitlich für Wenden verkürzt hatte.