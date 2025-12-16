Mit dem Pokallos begannen für die Verantwortlichen des SV Eintracht Emseloh zugleich die Gedankenspiele. Im Halbfinale des dachbleche24-Landespokals trifft der Verbandsliga-Aufsteiger auf den Titelverteidiger Hallescher FC, wie die Auslosung am Sonntag ergab . Im nächsten Schritt stellt sich die Frage: Kann das Highlight gegen den Regionalligisten tatsächlich im 500-Einwohner-Ort stattfinden?

Darauf jedenfalls hofft Christian Schlolaut aus dem Trainerteam mit Steffen Heyer. "Wir werden alles versuchen, dass wir das Spiel bei uns austragen können", sagt der 43-Jährige, "denn nur dann behält es diesen Pokalcharakter des Halbfinales. Alles andere - wie ein Umzug auf eine andere Sportstätte - vermittelt eher das Gefühl eines Freundschaftsspiels."

"Wir werden mit den Beteiligten reden, die Vorraussetzungen und Möglichkeiten abstimmen und dann werden wir sehen, ob es realisierbar ist oder nicht", erklärt Schlolaut. Und der Verbandsliga-Coach ergänzt augenzwinkernd: "Ich denke auch für die Fans des HFC wäre der Ausflug nach Emseloh von Vorteil, so nah ans Spielfeld und an ihr Team kommen sie wahrscheinlich selten."

Ob die Partie, die wahrscheinlich mehr Zuschauer anlocken dürfte als im Ort wohnen, tatsächlich in Emseloh stattfinden kann, wird sich wohl erst in einigen Wochen klären. Mögliche Ausweichstätten in der Nähe wären Sangerhausen oder Eisleben. In beiden Städten waren die Hallenser schon in jüngerer Vergangenheit zu Gast. Zunächst aber sollen alle Optionen zur Austragung daheim evaluiert werden.

"Für uns und alle im Umfeld ein großes und schönes Ereignis"

Gewünscht hätte sich die Eintracht den HFC gerne noch eine Runde später. "Ich hätte sie lieber erst im Finale gehabt", verrät Schlolaut, "aber wir haben ja gesagt: Wir nehmen es so, wie es kommt." Nun freut sich der Verbandsligist auf ein großes Highlight im März - und zwar bestenfalls auf dem heimischen Dorfsportplatz. "Ich denke, es wird für uns und alle im Umfeld ein großes und schönes Ereignis", sagt Scholaut und frotzelt angesichts der klar verteilten Favoritenrolle: "Ob das auf für den HFC gilt, wissen wir dann nach den 90 oder 120 Minuten."

