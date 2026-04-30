„Werden alles in die Waagschale werfen“ – Geiselbullach empfängt Ohlstadt

Die Fußballer des TSV Geiselbullach. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Die Hoffnung ist klein, aber der TSV kämpft weiter. Das Spiel wurde wegen einer Hochzeit verlegt – mit überraschendem Einverständnis.

Groß ist die Hoffnung beim TSV Geiselbullach nicht mehr, den Klassenerhalt noch auf direktem Weg zu schaffen. „Solange es rein rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles in die Waagschale werfen“, sagt Spielertrainer Stefan Held vor dem Heimspiel am Freitag um 14 Uhr gegen den SV Ohlstadt. Selbst wenn die Bullacher aus den letzten drei Partien gegen Ohlstadt, Penzberg und Bad Heilbrunn die maximale Ausbeute holen, dürfte es eng werden. Raisting liegt drei Punkte vor dem TSV, Bad Heilbrunn sogar sechs.

Solange es rein rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles in die Waagschale werfen.

Stefan Held, TSV-Spielertrainer

Trotzdem richtet Held den Blick klar auf die eigene Aufgabe. Gegen Ohlstadt hat er drei Punkte fest eingeplant. „Wir wollen das Kommando übernehmen und mehr Ballbesitz haben“, sagt der Spielertrainer. Entscheidend werde aber vor allem sein, die Chancen konsequenter zu nutzen. „Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern.“

Personell kann Geiselbullach dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch Maximilian Lutter steht zur Verfügung. Der spielende Co-Trainer ist zugleich der Grund für die Verlegung der Partie. „Er heiratet am Samstag“, sagt Held. Umso überraschter war er, dass Ohlstadt der Anfrage auf Spielverlegung zugestimmt hat. Die Ohlstädter sind derzeit Vorletzter, werden sich aber kaum noch nach oben bewegen. Nach unten geht aber auch nichts mehr. (Dirk Schiffner)