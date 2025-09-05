„Werden alles geben, um die drei Punkte zu holen“-Vorschau 2. Spieltag

Nach dem Unentschieden in der vergangenen Woche gegen Kirchberg peilen die Frauenbiburgerinnen nun den ersten Saisonsieg an. Wo würde das besser gelingen als vor heimischem Publikum?



Trainer Thomas Jost blickt selbstbewusst auf die Partie: „Nach dem Punktgewinn in Kirchberg wollen wir zuhause unbedingt nachlegen und den ersten Dreier einfahren. Mit RW Überacker erwartet uns ein Gegner, über den wir bislang nur wenig wissen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere eigene Qualität auf den Platz bringen. Auch wenn zwei, drei Spielerinnen angeschlagen sind, haben wir sowohl in der Startelf als auch auf der Bank eine starke Mannschaft.“





