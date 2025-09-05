„Werden alles geben, um die drei Punkte zu holen“-Vorschau 2. Spieltag

Am zweiten Spieltag der Landesliga Süd stehen spannende Spiele bevor. Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart vergangene Woche gehen die niederbayerischen Teams mit Vorfreude und Optimismus in die neuen Begegnungen.
Nach dem Unentschieden in der vergangenen Woche gegen Kirchberg peilen die Frauenbiburgerinnen nun den ersten Saisonsieg an. Wo würde das besser gelingen als vor heimischem Publikum?
Trainer Thomas Jost blickt selbstbewusst auf die Partie: „Nach dem Punktgewinn in Kirchberg wollen wir zuhause unbedingt nachlegen und den ersten Dreier einfahren. Mit RW Überacker erwartet uns ein Gegner, über den wir bislang nur wenig wissen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere eigene Qualität auf den Platz bringen. Auch wenn zwei, drei Spielerinnen angeschlagen sind, haben wir sowohl in der Startelf als auch auf der Bank eine starke Mannschaft.“
Nach der Niederlage am ersten Spieltag gegen Wolfratshausen hoffen die Rudertinger an diesem Wochenende auf die ersten Punkte der Saison. Besonders interessant wird das Duell, da Aufsteiger Ruderting auf den Bayernlig-Absteiger Amicitia München trifft.
Lisa Stiller, Teammanagerin des FC Ruderting II, blickt optimistisch auf die Partie: „Endlich das erste Heimspiel! Nach intensiven Trainingseinheiten ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft ausgezeichnet. Auch die verletzten Spielerinnen melden sich nach und nach zurück. Jetzt wollen wir uns als Team für die harte Arbeit belohnen – hoffentlich mit den ersten Punkten vor heimischem Publikum.“
Nach der knappen Heimniederlage gegen Wacker München II am vergangenen Wochenende wollen auch die Alburgerinnen um Trainerin Nina Mittrop die ersten Saisonpunkte holen.
„Trotz des Ergebnisses vom letzten Spiel sind wir total motiviert und freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns erneut zu zeigen“, erklärt Mittrop. „Wir haben das nötige Selbstvertrauen, um alles zu geben und um die drei Punkte zu holen.“