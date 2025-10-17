"Werden alles dafür geben, die Punkte im Sportpark zu behalten"

Co-Trainer Dennis Große Vennekate weiß um die Qualität des Gegners: „Papenburg ist aktuell eines der Top-Teams der Liga. Sie haben die beste Defensive der Liga und mit Ole Eucken den aktuell besten Torjäger. Uns ist bewusst, dass das ein richtig schwieriges Spiel wird.“

Für Schüttorf ist es zugleich eine große Chance, in der Tabelle weiter Boden gutzumachen. „Mit Papenburg kommt der Spitzenreiter und ein echtes Top-Team auf uns zu“, betont Große Vennekate. „Wir wissen, dass das eine richtig große Herausforderung wird, aber wir haben auch die Chance, mit einem Sieg an ihnen vorbeizuziehen.“ Aktuell steht Papenburg mit zwei Punkten vor dem Schüttorfern auf dem Platz an der Sonne.

Dabei kann der FC personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Unser Kader entspannt sich im Vergleich zur letzten Woche etwas. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle fit und einsatzbereit“, so der Co-Trainer.

Die Schüttorfer wollen die eigene Heimstärke nutzen, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten. „Wir spielen zuhause in Schüttorf und werden alles dafür geben, dass die drei Punkte im Sportpark bleiben“, stellt Große Vennekate klar. Ein Spiel mit Spannung, Qualität und großem Kampfgeist ist garantiert. In der jüngsten Vergangenheit gewann Papenburg drei der letzten vier Duelle. Ein Testspiel im März endete Remis.