Während der FC Memmingen (in rot) im Derby gegen den TSV Kottern gefordert ist, empfängt der FC Gundelfingen (in schwarz) Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim. – Foto: Walter Brugger

»Werden alles auf dem Platz lassen«: Neuer Schwung für die Rückrunde 18. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sa.: Allgäu-Derby in Memmingen +++ Gundelfingen empfängt 1860 Rosenheim +++ Schalding will in Garching nachlegen +++ Kirchanschöring fordert die Junglöwen

Die Hälfte der Bayernliga-Spielzeit 2022/23 ist absolviert, die Mannschaften kennen sich und eine erste Tendenz zeichnet sich ab. Umso wichtiger ist es, dass die Teams mit neuem Schwung in die Rückrunde starten, nachdem der Saisonstart im Sommer vielerorts sehr durchwachsen ausgefallen war. Um vor dem Winter nun die möglicherweise entscheidenden Punkte zu sammeln, will nicht nur der FC Memmingen im Derby "alles auf dem Platz lassen"...

Morgen, 14:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen TSV Kottern TSV Kottern 14:00 PUSH

Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): "Mit Kottern erwartet uns ein Gegner, der aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt hat und seit dem Trainerwechsel in sehr guter form ist. Sie werden mit Sicherheit heiß sein, die Hinspiel-Niederlage wett zu machen und wollen uns im Derby natürlich weh tun. Für uns gilt es die letzte Niederlage aus den Kleidern zu schütteln, denn wir wollen vor der Winterpause noch so viele Punkte wie möglich sammeln. Natürlich wollen wir unser Heimpublikum versöhnen, werden alles auf dem Platz lassen und alles für einen erfolgreichen Rückrunden-Auftakt geben." Personalien: Es bleibt alles beim Alten, lediglich der langzeitverletzte Schlussmann Martin Gruber ist nicht einsatzfähig. Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Memmingen wird natürlich richtig motiviert sein, nachdem sie letzte Woche gegen Gundelfingen verloren haben. Sie wollen natürlich oben dabei bleiben und dementsprechend wahrscheinlich auch ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Doch auch wir müssen uns nach den letzten Ergebnissen nicht verstecken und werden erneut alles reinwerfen." Personalien: Julian Feneberg muss mit einem Rippenbruch pausieren.

René Schröder (Co-Spielertrainer FC Gundelfingen): "Die 0:1 Niederlage in Rosenheim wurmt uns noch gewaltig. Das Spiel hätten wir damals aufgrund unseres Chancenwuchers niemals verlieren dürfen, weswegen wir diese Scharte nun mit aller Entschlossenheit auswetzen wollen. Das hat man auch der gesamten Mannschaft die Trainingswoche über angemerkt. Wichtig wird sein, dass wir als Kollektiv wieder aktiv und kompakt verteidigen, uns wie im Hinspiel Chancen erarbeiten und herausspielen und diese effektiver nutzen. Daran haben wir die letzten Wochen bereits intensiver gearbeitet, was sich zuletzt in Memmingen positiv gezeigt hat. Wir sind hochmotiviert nach gut 4 Monaten das Hinspiel vergessen zu machen!" Personalien: Alle Spieler sind fit und einsatzfähig.

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen TSV 1865 Dachau Dachau 65 14:00 PUSH

Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Gegen Dachau wollen wir wieder gewinnen, zurück in die Spur finden und nach der Niederlage gegen den Tabellenführer positiv in die Rückrunde starten." Personalien: Nico Karger steht zurück im Kader, während Jens Förtsch zuletzt gegen den SV Schalding-Heining angeschlagen ausgewechselt werden musste und dementsprechend noch fraglich ist. Alexander Weiser (Trainer TSV 1865 Dachau): "Deisenhofen ist eine sehr heimstarke Mannschaft, die ihren großen Platz sehr variabel weiß zu nutzen. Von dem her erwartet uns eine sehr schwere Aufgabe, denn auch im Hinspiel haben wir gut mitgespielt, dann jedoch zu viele einfache Fehler gemacht. Für uns gilt es einfach im Block gut zu arbeiten und unsere Chancen, ähnlich wie Deisenhofen im Hinspiel, effizient zu nutzen." Personalien: Lediglich hinter einem Einsatz von Vendim Sinani und Florian Mayer, die beide zuletzt krank waren, steht ein Fragezeichen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV 1860 München TSV 1860 II 14:00 PUSH

Mario Demmelbauer (Trainer SV Kirchanschöring): "1860II hat ein Top-Trainerteam, das die Entwicklung der Talente bestmöglich vorantreibt. Im Moment fehlt ihnen etwas der Killerinstinkt, ansonsten wären die Junglöwen unter den Top-5 der Liga. Wir wollen unsere Heimbilanz aufbessern und sind personell fast komplett. Spiele gegen die U-Mannschaften sind in Kirchanschöring immer etwas besonderes. Für uns gilt es extrem gut gegen den Ball zu arbeiten und fleißig zu sein." Personalien: Florian Hofmann (krank), Timo Portenkirchner und Manuel Omelanowsky (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) fehlen bei den Hausherren. Frank Schmöller (Trainer TSV 1860 München II): "Es wird Zeit, dass wir zurück in die Spur finden, auch wenn in Kirchanschöring eine wahnsinnig schwere Aufgabe auf uns wartet." Personalien: Fabian Rother kehrt nach abgelaufener Rotsperre zurück, während Damjan Dordan mit Knieproblemen passen muss.

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 PUSH

Mijo Stijepic (Trainer FC Ismaning): "Wir wollen den positiven Trend der letzten Spiele mitnehmen und auch gegen Nördlingen einen Dreier landen. Sie haben sehr gute Spieler in ihren Reihen, weswegen ich ein Duell auf Augenhöhe erwarte, das Kleinigkeiten entscheiden. Dementsprechend hoffe ich, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen und sich unser Trend der letzten Wochen weiter fortsetzt." Personalien: Bis auf den verletzten Yannick Schad kann Trainer Mijo Stijepic die volle Kapelle aufbieten. Andreas Langer (Sportlicher Leiter TSV Nördlingen): "Wir wollen in Ismaning natürlich die Niederlage im ersten Heimspiel der Saison wiedergutmachen, denn da waren wir sehr nahe dran am Punktgewinn. Da haben wir nun eine kleine Rechnung offen, wenngleich Ismaning aktuell richtig gut drauf ist und sich am aufsteigenden Ast befindet." Personalien: Nicolai Geiß (krank) und Julian Brandt (Leistenprobleme) könnten das Gastspiel in Ismaning wohl verpassen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach Türkspor Augsburg TürkAugsburg 15:00 PUSH

Lukas Lechner (Spielertrainer SV Erlbach): "Für uns ein sehr wichtiges Spiel gegen Türkspor Augsburg. Wir wollen zu Hause unbedingt wieder punkten. Sie haben qualitativ einen sehr guten Kader und besonders offensiv viele gute Spieler in ihren Reihen. Wichtig ist, dass wir trotzdem versuchen hinten die Null halten und vorne endlich wieder einmal treffen. Dafür müssen wir unsere Chancen verwerten. Wenn uns das gelingt, dann bin ich davon überzeugt, dass unser Punktekonto weiter anwächst." Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten sollten wieder alle Mann mit an Bord sein. Adem Gürbüz (Sportlicher Leiter Türkspor Augsburg): "In Erlbach ist es nie leicht. Sie haben immer viele Zuschauer und eine gute Stimmung auf dem eigenen Platz. Wir werden schauen was möglich ist und das wollen das Beste rausholen." Personalien: Noch gibt es den ein oder anderen angeschlagenen Akteur. An der Seitenlinie wird dieses Mal Adem Gürbüz selbst stehen, der gemeinsam mit Sebastian Mitterhuber den diese Woche privat verhinderten Servet Bozdag vertritt.