Werde Teil des NOFV – wir suchen Dich! Stellenausschreibungen für Mitarbeiter Spielbetrieb (m/w/d) in Vollzeit und Dual Studierende mit Schwerpunkt Marketing (m/w/d) sind online von far · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der Nordostdeutsche Fußballverband erweitert sein Team: Ab sofort sind zwei Stellen im Spielbetrieb und im Marketing ausgeschrieben. Gesucht werden engagierte Persönlichkeiten, die den Fußball im Nordosten aktiv mitgestalten wollen

NOFV sucht Mitarbeiter Für den Bereich Spielbetrieb wird ein Mitarbeiter Spielbetrieb (m/w/d) in Vollzeit gesucht. Zu den Aufgaben zählen unter anderem die Organisation und Steuerung des Spielbetriebs in den NOFV-Spielklassen, die enge Zusammenarbeit mit Vereinen, Spielleitern und Gremien sowie die Koordination von Prozessen und Veranstaltungen. Die Position bietet eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Herzen des organisierten Fußballs.