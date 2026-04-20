Werde Teil des NOFV – wir suchen Dich!

Der Nordostdeutsche Fußballverband erweitert sein Team: Ab sofort sind zwei Stellen im Spielbetrieb und im Marketing ausgeschrieben. Gesucht werden engagierte Persönlichkeiten, die den Fußball im Nordosten aktiv mitgestalten wollen
NOFV sucht Mitarbeiter
Für den Bereich Spielbetrieb wird ein Mitarbeiter Spielbetrieb (m/w/d) in Vollzeit gesucht. Zu den Aufgaben zählen unter anderem die Organisation und Steuerung des Spielbetriebs in den NOFV-Spielklassen, die enge Zusammenarbeit mit Vereinen, Spielleitern und Gremien sowie die Koordination von Prozessen und Veranstaltungen. Die Position bietet eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Herzen des organisierten Fußballs.
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Darüber hinaus bietet der NOFV eine Stelle für Dual Studierende mit Schwerpunkt Marketing (m/w/d) an. In dieser Funktion unterstützen die Studierenden insbesondere die Vermarktung der Regionalliga Nordost, betreuen Partner- und Sponsorenaktivitäten und wirken aktiv an der Weiterentwicklung der digitalen und medialen Verbandskommunikation mit. Auch die Erstellung von Inhalten für Website und Social Media sowie die Analyse von Kennzahlen gehören zum Aufgabenbereich.
Hier geht es zur Stellenausschreibung Dual Studierende mit Schwerpunkt Marketing (m/w/d)
Beide Positionen richten sich an motivierte Bewerberinnen und Bewerber, die Interesse daran haben, den Fußball im Nordosten aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen.
Die vollständigen Stellenausschreibungen sind ab sofort online verfügbar.
Zu den Stellenausschreibungen auf der NOFV-Homepage hier
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