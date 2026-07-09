Werde Teil der Bero-Girls Jahrgang 2016/2017!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wir suchen motivierte Spielerinnen der Jahrgänge 2016/2017, die den nächsten Schritt machen wollen.
Das bieten wir:
- Training auf dem schönsten Platz der Welt - Teamgeist, Spaß, Entwicklung & Wettbewerb - Probetraining jederzeit nach Anmeldung - überregionale Team- & Turnierfahrten - Trainingscamp - Teamaktivitäten
Interesse? Meld dich einfach unter info@berolinamitte.de