Werde Teil der Bero-Girls Jahrgang 2016/2017!

Wir suchen motivierte Spielerinnen der Jahrgänge 2016/2017, die den nächsten Schritt machen wollen.

- Training auf dem schönsten Platz der Welt

- Teamgeist, Spaß, Entwicklung & Wettbewerb

- Probetraining jederzeit nach Anmeldung

- überregionale Team- & Turnierfahrten

- Trainingscamp

- Teamaktivitäten

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