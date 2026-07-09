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Vereinsnachrichten

Werde Teil der Bero-Girls Jahrgang 2016/2017!

von Tilmann Häußler · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

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Berolina II
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Wir suchen motivierte Spielerinnen der Jahrgänge 2016/2017, die den nächsten Schritt machen wollen.

Das bieten wir:

- Training auf dem schönsten Platz der Welt
- Teamgeist, Spaß, Entwicklung & Wettbewerb
- Probetraining jederzeit nach Anmeldung
- überregionale Team- & Turnierfahrten
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