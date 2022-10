Werde Schiri! Badischer Fußballverband +++ Neuer Schiedsrichter*innen-Lehrgang in Mosbac

Der Schiedsrichter*innen-Lehrgang richtet sich an Jungen, Mädchen, Frauen und Männer ab 12 Jahren und findet im Zeitraum vom 27. Januar bis zum 08. Februar 2023 beim FV Mosbach statt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die erfahrenen Referent*innen der Schiedsrichtervereinigung vermitteln das Wichtigste zur Spielleitung, von den Fußballregeln, über die Aufgaben der Schiris bis hin zum richtigen Verhalten, auch in schwierigen Situationen. Die Theorieausbildung schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab.

Danach geht es in die Praxis-Phase mit ersten Spielleitungen in unteren Jugend-Spielklassen weiter. Dabei sind die Neu-Schiedsrichter*innen natürlich nicht alleine: das Patensystem stellt jedem Neuling erfahrene*n Kolleg*innen an die Seite, die coachen, Feedback geben und notfalls auch einschreiten können. Ist genug Erfahrung und Selbstsicherheit vorhanden, können die Schiris alleine Spiele leiten. Bei jungen Schiedsrichter*innen sind die Eltern bereits in der Ausbildung mit eingebunden. Sie lernen die Verantwortlichen in der Schiedsrichtervereinigung und vor allem die Paten kennen, um ein allseitiges Vertrauensverhältnis zu schaffen.