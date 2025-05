„Werde im Amateurbereich weiterspielen“: Emotionaler Abschied von Sebastian Maier

14 Jahre im Profifußball: Sebastian Maier wurde in Hachings letztem Heimspiel der Saison gebührend verabschiedet. Dem Fußball will er treu bleiben.

Unterhaching – Ein Pfiff, eine Unterbrechung und dann war es so weit: Zum letzten Mal leuchtete die Zahl „10“ auf dem Täfelchen des vierten Offiziellen in Unterhaching auf. Das Stadion erhob sich, die Spieler standen Spalier. Es war der letzte Heimspiel-Auftritt von Sebastian Maier in seiner Profi-Karriere.

Mit Tränen in den Augen: SpVgg Unterhaching verabschiedet Sebastian Maier