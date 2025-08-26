Werde Freier Mitarbeiter von FuPa Niederrhein

Um dem weiterhin rasanten Wachstum von FuPa Niederrhein (RP Digital) und damit auch dem Amateurfußball am Niederrhein gerecht zu werden, sucht die Redaktion neue freie Mitarbeiter:innen. Kurz-Informationen zu den gesuchten Profilen und die erforderlichen Voraussetzungen in der Übersicht.

FuPa Niederrhein sucht rasende Reporter:innen, die beispielsweise den Spieltag der Oberliga Niederrhein intensiv begleiten. Zum Aufgabengebiet gehören ausführliche Live-Ticker, Vor- und Nachberichterstattung samt Interviews mit den handelnden Protagonisten und das Anlegen eigener korrigierter Artikel im CMS-System von FuPa. Du solltest mobil sein.

Falls du Expertise zu einem speziellen Verein oder einem speziellen Gebiet (beispielsweise Fußballkreis Essen) besitzt, darfst du diesen Schwerpunkt natürlich sehr gerne auch mitteilen.

FuPa Niederrhein pflegt Kanäle auf Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube und TikTok. Als Social-Media-Manager:in von FuPa unterstützt du die Redaktion mit Grafiken (Canva), Videos (eigener Schnitt) und Community-Management. Deine Aufgabe wird es sein, den bestehenden Content für die entsprechenden Kanäle sauber und passend aufzubereiten. Reine Ausübung im HomeOffice möglich.

"Kamera-Leute" für YouTube und FuPa.tv

Mit dem eigenen Format "FuPa.tv" und YouTube-Livestreams filmen wir regelmäßig Fußballspiele am Niederrhein, meistens mit einem sogenannten Doppel-Stativ: ein Stativ, zwei Smartphones und zwei Live-Formate parallel. FuPa Niederrhein sucht ein bis zwei weitere "Kamera-Leute", die regelmäßig Spiele für die Redaktion filmen. Mittelfristige Projekte sind das "Topspiel des Monats" und eine eigene "Oberliga-Sportschau". Du solltest mobil sein.

Dein Profil

Freie Mitarbeiter:innen von FuPa Niederrhein sind regelmäßig Studierende aus dem Medien-Sektor, bewegen sich im Alter zwischen 18 und Anfang 30 und brennen für den Fußball. Die praktischen Erfahrungen, flexiblen Arbeitszeiten (am Wochenende natürlich abhängig von den Anstoßzeiten) und natürlich auch die Entlohnung sind optimale Begleiter für ein Studium.

Viele langjährige Freie Mitarbeiter von FuPa haben es im Anschluss in eine Festanstellung in der Mediengruppe der Rheinischen Post geschafft oder nach Ablauf des Studiums die Journalistenschule der RP besucht.

Standort

HomeOffice, Rheinische Post, Sportplätze am Niederrhein

Bezahlung

Freie Mitarbeiter werden natürlich bezahlt, müssen allerdings Rechnungen stellen. Mehr dazu im Gespräch.

Unterlagen

Anschreiben/Begründung mit Angaben zu

Tabellarischer Lebenslauf

Zeugnisse / Immatrikulation

(Journalistische) Arbeitsproben

Sollte es bislang keine Berufserfahrungen geben, wäre ein Praktikum für eine mögliche Zusammenarbeit voraussetzend. Mehr zum Praktikum bei FuPa an dieser Stelle.

Kontakt

FuPa Niederrhein

André Nückel

Mail: andre.nueckel@rp-digital.de

Betreff: Freie Mitarbeit FuPa