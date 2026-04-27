"Werbung für die Landesliga" - Vorwärts Nordhorn siegt in Mühlen

Vorwärts Nordhorn hat sich in einem intensiven Spiel mit 3:2 bei Grün-Weiß Mühlen durchgesetzt. Trainer Viktor Maier sprach im Nachgang von einem hochklassigen Duell: „Das Spiel war Werbung für die Landesliga! Hut ab an beide Mannschaften! Was für eine Intensität!!“
Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, auch wenn diese aus Sicht von Mühlens Trainer Andreas Hinrichs umstritten war: „Aus unserer Sicht war es keiner.“ Der Mühlener Verteidiger traf bei seiner Grätsche zuerst den Ball und dann erst den Gegner. Dennoch verwandelte Kamaljit Singh (21.) zum 0:1. Wenig später erhöhte Niklas Harms-Ensink (32.) auf 2:0. „Die erste Halbzeit geht an uns, weil wir Auswärts mit voller Überzeugung aufgetreten sind“, so Maier, der besonders das zweite Tor hervorhob: „Gerade das zweite Tor fand ich aus der Entstehung bis hin zum Abschluss schön anzusehen.“
Mühlen hatte vor der Pause Probleme, ins Spiel zu finden. „Wir haben danach ein bisschen an Struktur verloren“, erklärte Hinrichs. Dennoch fügte Hinrichs hinzu: „Ich glaube nicht, dass wir unbedingt 2:0 zurückliegen mussten zur Halbzeit.“
„In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt, sind höher angelaufen und haben mutiger gepresst“, so Hinrichs. Der Anschlusstreffer durch Jan Leiber (52.) war die Folge. Auch Maier erkannte diese Phase an: „Die zweite Halbzeit geht, bis zur roten Karte, an Mühlen. Sie sind volles Risiko eingegangen und haben uns in der Phase ordentlich unter Druck gesetzt.“
Trotz des Drucks blieb Nordhorn gefährlich und stellte durch Christopher Hölscher (80.) auf 3:1. Mühlen gab sich jedoch nicht auf. „Wir waren auch mit zehn Mann sehr aktiv und versteckten uns da gar nicht“, betonte Hinrichs. Kurz vor Schluss verkürzte Benjamin Willenbrink (90.) noch auf 2:3.
In der Schlussphase verteidigte Nordhorn den knappen Vorsprung mit großem Einsatz. „Respekt, wie meine Jungs in der Phase den Sieg mit allen Mitteln verteidigt haben“, lobte Maier. Hinrichs zog trotz der Niederlage ein positives Fazit der Leistung: „Kein Vorwurf an die Jungs. Die Mannschaft hat das Herz auf jeden Fall auf den Platz gelassen.“ Es reichte aber dennoch nicht und Mühlen muss sich wohl aus den Meisterrennen verabschieden. Die Grün-Weißen haben nun fünf Punkte Abstand auf Tabellenführer Nordhorn, haben allerdings eine Partie mehr absolviert.
Am Ende blieb es bei einem knappen Auswärtssieg für Nordhorn in einem Spiel, das beide Trainer als intensiv und umkämpft einordneten. Die Gäste sind nun seit vier Spielen in Serie unbesiegt gegen Mühlen und gewannen sechs Ligaspiele in Serie.