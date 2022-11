„Werbung für den Fußball“ – das Achtelfinale im wfv-Pokal begeistert Überraschung, Dramatik und viele Tore. Das Achtelfinale im wfv-Pokal der Herren und Frauen begeisterte am gestrigen Feiertag tausende Zuschauer auf den Sportplätzen im wfv-Gebiet.

Es war die Überraschung im Achtelfinale der Herren: Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert bei der Sport-Union Neckarsulm. Trotz zahlreicher Chancen und einem überlegenen Favoriten wollte in 120 Minuten kein Tor fallen. Im Elfmeterschießen hatte der Underdog in einem echten Krimi die besseren Nerven, beim Stand von 6:5 verschoss Patrick Dulleck den entscheidenden Ulmer Elfmeter. Erstmals seit 2017 wird es im Jahr 2023 also ein wfv-Pokalfinale ohne Beteiligung der Spatzen geben. Auch in Schwäbisch Gmünd sorgte der klassentiefere Herausforderer für eine Überraschung. In zweifacher Unterzahl rettete sich der Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen ins Elfmeterschießen, dort setzte sich der 1. FC Normannia Gmünd (Verbandsliga) vor heimischer Kulisse mit 3:0 durch. Der dritte Husarenstreich gelang dem FV Rot-Weiß Weiler: Der Landesligist warf den Oberligisten TSG Backnang mit 2:0 aus dem Pokalwettbewerb.