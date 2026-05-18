Werbung für den Fußball: Beggen gewinnt Gipfeltreffen

Beggen feiert den hart erarbeiteten 1:0-Sieg im Topspiel gegen Schieren – Foto: paul@lsn.sarl

Was am Wochenende los war

Zum zweiten Mal in Folge spielte Medernach auswärts 3:3 und lag dabei früh sowie nach einem Doppelpack in der Schlussphase auch kurz vor Schluss jeweils in Führung, nur um spät in der Nachspielzeit den Ausgleich in Lintgen zu kassieren. Andernorts stand aber noch viel mehr auf dem Spiel. In Beggen wurde im Gipfeltreffen gegen Schieren ein regelrechtes Fußballfest gefeiert. Rund 450 lautstarke Zuschauer, ein intensives, taktisch fast perfektes Spiel beider Mannschaften, Fairplay auf dem Platz und den Rängen und eine starke Schiedsrichterleistung trugen dazu bei. Die Gäste waren in einer völlig offenen Partie in einigen Statistiken durchaus einen Tick besser, nur in der entscheidenden nicht, nämlich bei den Toren. Nach stets brandgefährlichen Standards konnte Beggens Keeper Hyrin mehrfach einen Rückstand verhindern. Auf der anderen Seite gab es auch gute Chancen zu sehen, das Tor des Tages erzielte Etoundi kurz vor Schluss nach einem wunderbaren Spielzug des FC Avenir (1:0, 82.‘). Mit diesem Sieg nimmt Beggen eine große Option auf den Wiederaufstieg, durch ist man aber noch nicht.

Pereira: „es fehlte uns etwas an Effizienz“

Ruben Pereira von Jeunesse Schieren: „Ich denke, wir haben in großen Phasen des Spiels gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir hatten viel Ballbesitz und vor allem die besseren Chancen. Leider haben wir unsere starken Momente nicht ausreichend genutzt und es fehlte uns etwas an Effizienz. Aber wir lassen uns davon nicht entmutigen. Die Mannschaft hält zusammen und wird für das Barrage-Spiel stärker denn je sein. Ein großes Dankeschön an unsere Fans – wir brauchen jetzt eure Unterstützung!“

Hosingen und Diekirch trennten sich mit einem 2:2, bei welchem Moukoko nach seinem Treffer zum 2:1 in der 70.‘ einen Elfmeter zur möglichen Vorentscheidung verschoss, so dass die Young Boys kurz darauf auf der anderen Seite zum Ausgleich kommen sollten (2:2, 74.‘). In einem weiteren Spiel für die Gallerie setzte sich Koerich knapp mit 3:2 in Gilsdorf durch, dies trotz Rückstandes zur Pause. Nach der 0:2-Niederlage gegen Bastendorf ist das Schicksal der Alliance Äischdall besiegelt und man muss den bitteren Gang in die 2.Division antreten während Bastendorf noch über die Relegation auf den Klassenerhalt hoffen kann. Die beiden entscheidenden Tore für die Gäste fielen in der letzten halben Stunde des Spiels.

Mertzig versenkte Norden mit 6:1, Djarmouni und Madeira trafen dabei doppelt. Letztgenannter wurde für 55 Einsätze im Mertziger Trikot geehrt, Pol Schlesser, Torschütze zum 1:0, für 175. Ken Decker, seines Zeichens für das 2:1 verantwortlich, wurde mit 350 Einsätzen in die Fußballrente verabschiedet. Useldingen gewann in Wintger und hielt ganz zum Schluss noch etwas Besonderes für Noah Metz bereit, einen der stärksten Torhüter der Liga: in der Nachspielzeit durfte dieser sich nämlich in die Torschützenliste eintragen, in dem er einen Elfmeter zum abschließenden 5:1 verwandelte! Fels holte sich beim 3:1 gegen Kehlen einen ersten Feinschliff für die Abstiegsrelegation.