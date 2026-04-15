🗣: "Werbung für Amateurfußball" - "Kastl kann stolz sein"

Sieg in der Nachspielzeit: Audai Elghatous hat dem TSV 1860 Rosenheim die drei Punkte gesichert. – Foto: Marc Marasescu

Der VfB Hallbergmoos verlor sein Nachhol-Spiel gegen den TSV 1860 Rosenheim. Eine weitere Niederlage setzte es für die Reserve der SpVgg Unterhaching II, die im Aufstiegsrennen ins Stolpern geraten ist. Garmisch hat im Kampf um den Klassenerhalt den nächsten Zähler geholt.

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis, weil die Jungs mit ihrer Leistung mehr verdient gehabt hätten und wir durch die Niederlage normalerweise nicht mehr oben anklopfen können. In der ersten Halbzeit dominierten wir die Partie in vielen Phasen gegen einen erwartbar sehr tiefstehenden und kompakt verteidigenden Gegner. Das zeichnet Rosenheim diese Saison aus - Respekt dafür. Wir kamen trotzdem zu einigen hochkarätigen Chancen, doch leider hatten wir das Momentum nicht auf unserer Seite: Neben einem Pfostenschuss wurde uns ein Handelfmeter, als ein Rosenheimer den Ball auf der Linie für den geschlagenen Keeper mit dem Arm rettet, verwehrt. Das passiert im Fußball und gehört dazu.

Dass die gegnerischen Spieler das klare Handspiel im Anschluss zugeben, macht es natürlich noch bitterer für uns. Auf der anderen Seite rettete uns auch dieses Mal wieder unser Torwart in zwei eins-gegen-eins-Situationen vor einem Gegentreffer. Aus meiner Sicht war die 1. Halbzeit von beiden Teams Werbung für den Amateurfußball, dafür möchte ich unserer Mannschaft auch ein großes Lob aussprechen. Da hat es allen Spaß gemacht zuzuschauen. Die zweite Halbzeit verflachte dann auf beiden Seiten, es gab kaum zwingende Torraumszenen und das Spielgeschehen bewegte sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen. Leider konnten wir nicht mehr nachlegen und Rosenheim wirklich in Bedrängnis bringen. Dass wir auch in diesem Spiel bei beiden Gegentoren schlecht aussehen und alles andere als konsequent verteidigen, ist sicher ein entscheidender Grund warum es am Ende des Tages nicht für ganz vorne reicht.«

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »In den ersten 20 Minuten waren wir defensiv nicht gut im Spiel und haben Hallbergmoos zu viele gefährliche Situationen zugelassen, insbesondere bei Eckballsituationen. Das 0:1 ist dann durch eine gute Eins-gegen-Eins-Aktion entstanden, wo sich der Stürmer am linken Flügel durchgesetzt und aus wenigen Metern ins lange Eck abgeschlossen hat. Ab der 25. Minute sind wir besser ins Spiel gekommen, haben dann nach einer halben Stunde den Ausgleich gemacht, der uns sehr gut getan hat. Vor der Halbzeit hätten wir dann sogar noch die Führung nachlegen können. Nach der Pause waren wir dann wesentlich wacher und aggressiver im Spiel, konnten uns auch die eine oder andere gefährliche Situation herausarbeiten. Der Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball war zwar auf der einen Seite glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient.«

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Meine Jungs haben heute verdient gesiegt. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und taktisch sehr diszipliniert gespielt. Es hätte auch gut und gerne höher ausgehen können. Ich freue mich total für den Verein, die Fans und vorallem meine Spieler, dass wir alle zusammen den Klassenerhalt geschafft haben. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Ohne die Leute im Hintergrund, wie mein Trainerteam, Dok, Staff, sportliche Leitung, die ganzen ehrenamtlichen Helfer, Vorstand und Bürgermeister wäre das alles nicht möglich gewesen. Kastl kann stolz auf diese Mannschaft und vorallem den Verein sein. Jetzt haben sich die Jungs zwei trainigsfreie Tage verdient.«