Werbebanden mit Graffiti besprüht: Rottaler Vereine verärgert Bei drei Vereinen im Rottal wurden Werbebanden beschädigt

Es begann Ende des Jahres 2022 mit einem "Anschlag" beim SC Falkenberg: Voraussichtlich in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember wurde die Werbebande des Kooperationspartners SSV Jahn Regensburg mit Farbe und dem Schriftzug "NUR DES SVW" beschädigt. Der Verdacht liegt also nahe, dass es sich um Anhänger des SV Wacker Burghausen handelt.

Um den Jahreswechsel herum kam es auch an der Rennbahn in Pfarrkirchen zu einer ähnlichen Attacke. Ein genauer Zeitpunkt ist nicht bekannt, doch erneut prangert in großen Lettern "SVW" auf schwarz-weißem Hintergrund an der Bande. "Dazu fällt mir ehrlicherweise nicht viel ein. Mit sowas seine Zeit zu verschwenden und fremdes Eigentum mutwillig zu beschädigen, völliger Schwachsinn", ist Pfarrkirchens Abteilungsleiter Christoph Bachhuber sehr verärgert.