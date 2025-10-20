Wer zieht? Wer landet im Topf? Viertelfinal-Auslosung im Landespokal

Am späten Montagnachmittag gehen die Blicke wieder gespannt nach Magdeburg. Dann nimmt der Fußballverband Sachsen-Anhalt die Viertelfinal-Auslosung in den Landespokal-Wettbewerben vor. Erst werden um 16 Uhr die Paarungen im Polytan-Landespokal sowie im FSA-Kleinfeld-Pokal gezogen . Eine Stunde später um 17 Uhr folgt die Ziehung des dachbleche24-Landespokals der Herren.

Dann schreitet Tim Kolzenburg an den Lostopf. Der 30-Jährige konnte mit seiner Mannschaft, dem Burger BC, in dieser Pokalsaison schon für Furore sorgen. Erst warf die Landesklasse-Elf von Trainer Kolzenburg den aktuellen Verbandsliga-Spitzenreiter SV Fortuna Magdeburg (5:2) , dann den Verbandsligisten FSV Barleben (1:0) aus dem Wettbewerb. Erst Oberligist VfB Germania Halberstadt konnte den tapferen Landesklasse-Vertreter im Achtelfinale stoppen - durch einen knappen 2:1-Erfolg .

Weil neben dem Burger BC auch der SV Plötzkau (2:4 n.V. gegen den SSV 80 Gardelegen) im Achtelfinale die Segel streichen musste, landet am Montag kein Landesklassist mehr im Lostopf. Die größten verbliebenen "Underdogs" sind die Landesligisten aus Gardelegen und von Turbine Halle. Hinzu kommen mit dem SC Bernburg, dem SV Eintracht Emseloh und dem SV Dessau 05 drei Verbandsligisten sowie die Oberliga-Vertretungen der SG Union Sandersdorf und des VfB Germania Halberstadt. Komplettiert wird die Runde der besten Acht vom Titelverteidiger Hallescher FC, der sich zuletzt torreich in Kemberg durchsetzen konnte .

Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

SG Union Sandersdorf (Oberliga Süd)

VfB Germania Halberstadt (Oberliga Süd)

SC Bernburg (Verbandsliga)

SV Eintracht Emseloh (Verbandsliga)

SV Dessau 05 (Verbandsliga)

SSV 80 Gardelegen (LOTTO-Landesliga Nord)

Turbine Halle (LOTTO-Landesliga Süd)

Wie schon in der Vergangenheit üblich wird auch die Viertelfinal-Auslosung - übrigens von allen drei Landespokal-Wettbewerben - auf dem Youtube-Kanal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt im Livestream übertragen. Außerdem wird FuPa Sachsen-Anhalt am Montagnachmittag von den Ziehungen im Liveticker berichten.

